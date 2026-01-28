पुणे

'मेडे कॉल'च नाही तर...; दादांच्या विमानाच्या पायलट आणि सह-पायलटचे अपघातावेळी शेवटचे शब्द काय होते? महत्त्वाची माहिती समोर

Ajit Pawar Death Plane Mayday Call: बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला.
"मेडे, मेडे, मेडे." जर कोणत्याही हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिकाऱ्याने हे शब्द सलग तीन वेळा ऐकले तर याचा अर्थ असा की पायलट विमान नियंत्रित करू शकत नाही आणि तो क्रॅश होणार आहे. पण बारामती येथे अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या बाबतीत पायलटने मेडे कॉल केला नाही. तर प्रश्न असा आहे की याचे कारण काय आहे? अपघातापूर्वी पायलटला असे वाटले होते की तो विमान नियंत्रित करू शकतो? एकदा अपयशी ठरल्यानंतर तो दुसऱ्या प्रयत्नात विमान उतरवू शकेल असा त्याला विश्वास होता का? की मेडे कॉल न करण्याचे दुसरे काही कारण आहे. या अपघातावेळी वैमानिकांचे शेवटचे शब्द काय होते? हे आता समोर आले आहे.

