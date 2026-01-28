'मेडे कॉल'च नाही तर...; दादांच्या विमानाच्या पायलट आणि सह-पायलटचे अपघातावेळी शेवटचे शब्द काय होते? महत्त्वाची माहिती समोर

"मेडे, मेडे, मेडे." जर कोणत्याही हवाई वाहतूक नियंत्रण अधिकाऱ्याने हे शब्द सलग तीन वेळा ऐकले तर याचा अर्थ असा की पायलट विमान नियंत्रित करू शकत नाही आणि तो क्रॅश होणार आहे. पण बारामती येथे अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या बाबतीत पायलटने मेडे कॉल केला नाही. तर प्रश्न असा आहे की याचे कारण काय आहे? अपघातापूर्वी पायलटला असे वाटले होते की तो विमान नियंत्रित करू शकतो? एकदा अपयशी ठरल्यानंतर तो दुसऱ्या प्रयत्नात विमान उतरवू शकेल असा त्याला विश्वास होता का? की मेडे कॉल न करण्याचे दुसरे काही कारण आहे. या अपघातावेळी वैमानिकांचे शेवटचे शब्द काय होते? हे आता समोर आले आहे..महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मुंबईहून बारामतीला घेऊन जाणारे विमान हे खाजगी लिअरजेट ४५ विमान होते. व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीच्या या चार्टर्ड विमानात दोन पायलट होते: मुख्य पायलट सुमित कपूर आणि सह-पायलट कॅप्टन संभावी पाठक. या दोघांव्यतिरिक्त, अजित पवार, त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी एचसी विदिप जाधव आणि फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी हे देखील विमानात होते. विमान अपघातात पाचही जणांचा मृत्यू झाला आहे..Ajit Pawar News: वेळ पाळणाऱ्या दादांची अकाली एक्झिट! ६६ वर्षे, ६ महिने, ६ दिवस...; वयाचा विचित्र योगायोग.पण अपघातापूर्वी जे घडले त्यावर विश्वास ठेवणे खूप कठीण आहे. कारण काहीही झाले तरी परिस्थिती कितीही गंभीर असली तरी, विमान अपघातापासून काही सेकंद दूर असले तरी, पायलट नेहमीच एटीसीला त्याचे विमान अपघातग्रस्त होणार आहे याची माहिती देण्यासाठी मेडे कॉल करतो. पण अजित पवारांच्या विमानाचा पायलट सुमित कपूरने मेडे कॉल केला नाही. सह-पायलट कॅप्टन संभावी पाठकनेही मेडे कॉल केला नाही. तर त्यांचे शेवटचे शब्द होते "ओह शिट...ओह शिट.".यानंतर कोणाचाही आवाज रेकॉर्ड झाला नाही. विमानात आग लागली. या अपघातातून समोर आलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते की, विमान दुसऱ्यांदा लँडिंग करण्याचा प्रयत्न करत असताना कोसळले. पायलट सुमित कपूरने यापूर्वी बारामती विमानतळाच्या धावपट्टी क्रमांक ११ वर लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी होती. ८०० मीटरपर्यंत घसरली. त्यामुळे त्यांना धावपट्टी दिसली नाही. या हवाई पट्टीवर रात्रीच्या लँडिंगची सुविधाही नव्हती, ज्यामुळे पायलटला कोणतीही प्रगती करता आली..म्हणून वैमानिकाने विमान उचलले आणि पुन्हा एकदा लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला. पण दुसऱ्यांदा विमान धावपट्टीवर पोहोचू शकले नाही. उतरण्यापूर्वीच जमिनीवर आदळले. लगेचच त्याला आग लागली. चार-पाच स्फोट झाले आणि संपूर्ण विमान राखेत गेले. विमानातील सर्व पाचही जण जळून खाक झाले. अजित पवार यांची ओळख त्यांच्या घड्याळावरून झाली यावरून अपघाताची तीव्रता अंदाजे येऊ शकते..विमानं ग्राऊंड करण्याचा प्रश्नच नाही! अपघातानंतर विमान कंपनीकडून निवदेन जारी, विमानात तांत्रिक बिघाड नसल्याचंही केलं स्पष्ट.प्राथमिक माहिती आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे, एक गोष्ट स्पष्ट होते: विमान उतरवण्याचा पायलटचा दुसरा प्रयत्न त्याच्याकडे विमान नियंत्रित करण्यासाठी वेळ नव्हता आणि तो मेडे कॉल करण्यात अयशस्वी झाला. जेव्हा पायलटला मेडे कॉल करण्याची गरज लक्षात आली तेव्हा विमान आधीच आदळले होते. सह-वैमानिक संभावी पाठकने धडकेच्या काही सेकंद आधी "अरे शिट, ओह शिट" असे म्हटले होते. ज्यामुळे ते अवाक झाले होते..Ajit Pawar Plane Crash: शेवटच्या क्षणी काय घडलं? एटीसीने विमानाच्या पायलटला काय विचारलं? केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांची माहिती.ही फक्त प्राथमिक माहिती आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर आणि फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर सापडल्यावर आणि तपासणी केल्यानंतरच अपघातापूर्वी असे काय घडले होते जे पायलटला मेडे कॉल करण्यापासून रोखले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.