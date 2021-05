पुण्यात म्युकरकोसिसच्या रूग्णाला मोफत इंजेक्शन मिळते तेव्हा...

पुणे : म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्शनचा जिल्ह्यात तुटवडा निर्माण झाला. यामुळे ते मिळवण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांना धावपळ करावी लागत आहे. अशा रुग्णाच्या नातेवाइकांना रूग्णालयात येऊन पैसे न देता आणि नाव न सांगताही मोफत इंजेक्शन मिळाले तर... अशक्य वाटते ना; पण रविवार दुपारी ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये हे घडले...(When a patient with free mucormycosis gets an injection in Pune)

कोरोनामुळे म्युकरमायकोसिस या बुरशीजन्य आजाराच्या रुग्णांत गेल्या काही दिवसांत वाढ झाली आहे. एकीकडे रूग्ण संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे त्यावरील इंजेक्शनचा तुटवडा बाजारात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना दररोज या इंजेक्शनसाठी धावपळ करावी लागत आहे. इंजेक्शनसाठी मोठी किंमत देखील मोजावी लागत आहे. त्यामुळे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा: Mucormycosis: गरज 2300 इंजेक्शनची, उपलब्ध फक्त ५००

मोशी येथील ४१ वर्षांच्या नितीन दांडगे यांना हा आजार झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यांच्यावर सध्या ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांना दररोज इंजेक्शनचे चार डोस द्यावे लागत आहे. परंतु, तुटवडा असल्याने हे इंजेक्शन मिळणे कठीण झाले आहे.

गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून त्यांचे नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी धावपळ करीत आहेत. असे असताना रविवारी दुपारी हॉस्पिटलमध्ये एक गृहस्थ दांडगे यांची चौकशी करीत आले. रूग्णालयातील त्यांच्या नातेवाइकांना भेटून त्यांनी एक इंजेक्शन त्यांच्या हातात दिले. दांगडे यांच्या नातेवाइकांनी त्यांना पैसे देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी पैसे घेतले नाही. स्वत:चे नाव सांगण्यास नकार देत ती व्यक्ती निघून गेली. त्या अनोळखी माणसाच्या रूपाने जणू देवच मदतीला धावून आला, अशा शब्दात दांडगे कुटुंबीयांनी आपली भावना व्यक्त केली.

पुणे : म्युकरमायकोसिसच्या इंजेक्शनचा जिल्ह्यात तुटवडा निर्माण झाला. यामुळे ते मिळवण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांना धावपळ करावी लागत आहे. अशा रुग्णाच्या नातेवाइकांना रूग्णालयात येऊन पैसे न देता आणि नाव न सांगताही मोफत इंजेक्शन मिळाले तर... अशक्य वाटते ना; पण रविवार दुपारी ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये हे घडले...

हेही वाचा: पुण्यात पुढील 2 दिवस सरीवर सरी

कोरोनामुळे म्युकरमायकोसिस या बुरशीजन्य आजाराच्या रुग्णांत गेल्या काही दिवसांत वाढ झाली आहे. एकीकडे रूग्ण संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे त्यावरील इंजेक्शनचा तुटवडा बाजारात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना दररोज या इंजेक्शनसाठी धावपळ करावी लागत आहे. इंजेक्शनसाठी मोठी किंमत देखील मोजावी लागत आहे. त्यामुळे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असे स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

मोशी येथील ४१ वर्षांच्या नितीन दांडगे यांना हा आजार झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यांच्यावर सध्या ज्युपिटर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांना दररोज इंजेक्शनचे चार डोस द्यावे लागत आहे. परंतु, तुटवडा असल्याने हे इंजेक्शन मिळणे कठीण झाले आहे.

गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून त्यांचे नातेवाईक या इंजेक्शनसाठी धावपळ करीत आहेत. असे असताना रविवारी दुपारी हॉस्पिटलमध्ये एक गृहस्थ दांडगे यांची चौकशी करीत आले. रूग्णालयातील त्यांच्या नातेवाइकांना भेटून त्यांनी एक इंजेक्शन त्यांच्या हातात दिले. दांगडे यांच्या नातेवाइकांनी त्यांना पैसे देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी पैसे घेतले नाही. स्वत:चे नाव सांगण्यास नकार देत ती व्यक्ती निघून गेली. त्या अनोळखी माणसाच्या रूपाने जणू देवच मदतीला धावून आला, अशा शब्दात दांडगे कुटुंबीयांनी आपली भावना व्यक्त केली.

हेही वाचा: पाणबुड्यांची फत्तेशिकस्त; पुण्यात ४० वर्षांपूर्वीची जलवाहिनी दुरुस्त