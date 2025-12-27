पुणे

अजितदादा गेले कुठं? दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा फिस्कटल्यानंतर पोलीस ताफा न घेता एकटेच निघाले

Ajit Pawar : पुणे महापालिकेसाठी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीची चर्चा फिस्कटल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, अजित पवार हे बारामती हॉस्टेलमधून पोलीस ताफा न घेता एकटेच बाहेर गेले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार अचानक बारामती हॉस्टेलमधून रवाना झालेत. कोणताही ताफा न घेता एकटेच अजित पवार निघून गेल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीच्या चर्चा फिस्कटल्यानंतर अनेक घडामोडी पुण्यात घडत आहेत. राष्ट्रवादीसोबत चर्चा फिस्कटल्यानंतर शरद पवार गटाकडून महाविकास आघाडीसोबत जागावाटपावर बैठका सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

