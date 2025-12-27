अजितदादा गेले कुठं? दोन्ही राष्ट्रवादीची चर्चा फिस्कटल्यानंतर पोलीस ताफा न घेता एकटेच निघाले

उपमुख्यमंत्री अजित पवार अचानक बारामती हॉस्टेलमधून रवाना झालेत. कोणताही ताफा न घेता एकटेच अजित पवार निघून गेल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीच्या चर्चा फिस्कटल्यानंतर अनेक घडामोडी पुण्यात घडत आहेत. राष्ट्रवादीसोबत चर्चा फिस्कटल्यानंतर शरद पवार गटाकडून महाविकास आघाडीसोबत जागावाटपावर बैठका सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चर्चा फिस्कटल्यानंतर रात्रभर अजित पवार यांचं बैठकांचं सत्र सुरू होतं. दरम्यान, अजित पवार आज सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास बारामती हॉस्टेलमध्ये आले होते. त्यानंतर पाऊण तासातच ते बारामाती हॉस्टेलमधून बाहेर पडले. अजित पवार इथून एकटेच बाहेर गेले आहेत. पोलीस ताफा न घेता ते कुठे गेले हे समजू शकलं नाहीय. अजित पवार कोणाच्या भेटीसाठी गेले. पडद्यामागे काय घडामोडी घडतायत यावर राजकीय वर्तुळात तर्क वितर्क लढवले जात आहेत..पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीची चर्चा फिस्कटली, 'घड्याळा'वरून वाद; शरद पवारांचा मोठा निर्णय.रात्रीच्या सुमारास महाविकास आघाडीची बैठक अडीच वाजेपर्यंत सुरू होती. मनसेचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. शुक्रवारी शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासोबतची चर्चा १० मिनिटात संपली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे काही पदाधिकारी बैठकीतून बाहेर पडले तेव्हा अजून एक चर्चा होईल असं म्हटलं जात होतं. मात्र चर्चेआधीच शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी मविआसोबत बैठक घेतली. त्यानंतर अजित पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली..राष्ट्रावादीचे पिंपरी चिंचवडचे काही पदाधिकारी अजित पवारांवर नाराज होते. पक्षातून बाहेर पडण्याचाही इशारा दिला होता. त्यामुळे सर्व बैठका संपवून रात्री अजित पवार पिंपरी चिंचवडमध्ये गेले होते. त्या बैठकीत काय झालं हे समजू शकलं नाहीय. राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार असा नारा अजित पवार यांनी दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.