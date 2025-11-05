Rafiq Sheikh: रविंद्र धंगेकराच्या आरोपांवर थेट प्रत्युत्तर; रफिक शेख कोण? संपूर्ण माहिती आली समोर

पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं दिसून येत आहे. रविंद्र धंगेकर भाजपवर टीकास्त्र सोडत आहे. ते अनेक गंभीर आरोप करत असल्याचे समोर येत आहे. त्यांनी रफिक शेख यांच्यावर मोठे आरोप केले आहे. यावर आता रफिक शेख यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच ते कोण आहेत, याबाबत माहिती समोर आली आहे..रविंद्र धंगेकरांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना रफिक शेख म्हणाले की, काल माझा मित्र अभय, अक्षय चव्हाण यांचा वाद सुरु होता. त्यांचा मला फोन आला. म्हणाले मारहाण झाली आहे. पौड फाट्याला मेगा सिटीमध्ये भांडण झाली. मलाच त्यांनी मारलं, गाड्या फोडून टाकल्या मीच पोलिसांना फोन केला. मारहाण करणारे माझ्या ओळखीचे आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. .Mhada Lottery: पुण्यात ९० लाखांचे घर फक्त २८ लाखांत मिळणार! म्हाडाची मोठी घोषणा; अर्ज कधी आणि कसा करायचा?.रविंद्र धंगेकर म्हणाले होते की, गेले कित्येक दिवस पुणे शहरात खून पडत आहेत. पुण्याचं वातावरण खराब झालं आहे. लोकप्रतिनिधींची अॅक्शन दिसत नाही. रफिक नावाचा गुंड आहे. महिलांना भरवस्तीत मारहाण केली आहे. रफिक हा भाजप अल्पसंख्यांक सरचिटणीस आहे. जैन बोर्डिंग प्रकरणातील बिल्डरसोबत हा काम करतो, असं ते म्हणाले. यावर रफिक शेख यांनी प्रतिक्रिया दिली..रफिक शेख म्हणाले की, रवींद्र धंगेकरानी माझी भेट का घेतली नाही. मी मुस्लिम आहे म्हणून. मारहाण मला झाली आहे. आमच्या गाड्या मारल्या. आम्ही शिवजयंती देखील करतो. हिंदू व्यक्तीने मला फोन केला त्यांना मदत करायला गेलो माझी चूक झाली का? मी सर्व पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. राजकारणासाठी धंगेकर असं करत आहेत. धंगेकर माझ्याकडे का आले नाहीत, मी मुस्लिम आहे म्हणून. माझ्यावर यापूर्वी एकही गुन्हा दाखल नाही. कोथरूडमधील सगळे धंगेकरांना गुंड वाटतात, असं त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.