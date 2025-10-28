पुणे

Rupesh Marane: मुळशीतील एका बंगल्याला घातला वेढा अन् सापडला कुख्यात गुंड, कोण आहे रुपेश मारणे ? फिल्मी स्टाईल Video Viral

Gaja Marne Gangster : मारणे टोळीचा सदस्य रूपेश मारणेला अटक, नऊ महिन्यांपासून होता फरार; मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल
who is rupesh marne

who is rupesh marne

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. २८ : कुख्यात गुंड गजानन मारणे टोळीचा सक्रिय सदस्य रूपेश मारणे याला कोथरूड पोलिसांनी आज पहाटे मुळशी तालुक्यातील आंदगाव येथून एका बंगल्यातून अटक केली. गेल्या नऊ महिन्यांपासून तो फरार होता. त्याच्यावर खंडणी, मारहाण, हत्या प्रयत्न आणि संघटित गुन्हेगारी (मकोका) कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

<div class="paragraphs"><p>who is rupesh marne</p></div>
Pune Crime : पुणे पोलिसांनी मारणे टोळीच्या गुंडाच्या आवळल्या मुसक्या; भाजप कार्यकर्त्याला मारहाणीनंतर ९ महिने होता फरार
Loading content, please wait...
police
crime
Pune Crime News
crime news in marathi
police case
Pune Police Commissioner
underworld
Pune Police Force
police operation in Maharashtra
MCOCA court proceedings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com