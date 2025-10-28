Rupesh Marane: मुळशीतील एका बंगल्याला घातला वेढा अन् सापडला कुख्यात गुंड, कोण आहे रुपेश मारणे ? फिल्मी स्टाईल Video Viral

पुणे, ता. २८ : कुख्यात गुंड गजानन मारणे टोळीचा सक्रिय सदस्य रूपेश मारणे याला कोथरूड पोलिसांनी आज पहाटे मुळशी तालुक्यातील आंदगाव येथून एका बंगल्यातून अटक केली. गेल्या नऊ महिन्यांपासून तो फरार होता. त्याच्यावर खंडणी, मारहाण, हत्या प्रयत्न आणि संघटित गुन्हेगारी (मकोका) कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..Pune Crime : पुणे पोलिसांनी मारणे टोळीच्या गुंडाच्या आवळल्या मुसक्या; भाजप कार्यकर्त्याला मारहाणीनंतर ९ महिने होता फरार.पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, रूपेश मारणे हा टोळीतील महत्त्वाचा सदस्य असून टोळी प्रमुख गजानन मारणे याच्याशी त्याचे थेट संपर्क होते. तो फरार असतानाही टोळीच्या अनेक बेकायदेशीर व्यवहारांचे नियोजन करीत होता. कोथरूडमध्ये आयटी अभियंता देवेंद्र जोग यांच्यावर झालेल्या हल्ला प्रकरणात गजा मारणे टोळीवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गजा मारणे व त्याची टोळी चित्रपट पाहून कोथरूडकडे परत जात होती. त्यावेळी मिरवणुकीमुळे वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यातून या टोळीने जोग याला मारहाण केली होती. त्यात गजानन मारणे याच्यासह अनेकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्यावर मकोका करवाई करण्यात आली आहे. तेव्हापासून रूपेश मारणे हा फरार होता. कोथरूड पोलिस तसेच गुन्हे शाखेचे पथक त्याचा शोध घेत होते..Arun Gawli Mumbai : अरूण गवळीनंतर आता मुलग्याची दहशत, जमीन व्यवहारात कोट्यावधींची फसवणूक; कोर्टाकडून अटक करण्याचे आदेश.रूपेश मारणे हा मुळशी परिसरात असलेल्या आंदगाव गावातील एक मोठ्या बंगल्यात लपून राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर पोलिस पथकाने पहाटेच्या सुमारास या बंगल्याला वेढा घातला. तो पळून जाऊ नये, यासाठी सर्व बाजूने पोलिस अधिकारी व अंमलदार हे सज्ज होते. त्यानंतर त्यांनी दरवाजा वाजविला. महिलेने दार उघडल्यावर पोलिसांनी आत शिरून रूपेश मारणे याला ताब्यात घेतले..यापूर्वीही झाली होती मुळशीतून अटक ःरूपेश मारणे हा गजानन मारणे टोळीतील एक प्रमुख सदस्य आहे. त्याच्यावर यापूर्वी खुनाचा प्रयत्न करणे, व्यावसायिकाचे अपहरण करणे असे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. व्यावसायिकाचे अपहरण करून चार कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी तीन वर्षांपुर्वीही गजा मारणे, रूपेश मारणे याच्यासह १५ जणांवर मकोकानुसार कारवाई झाली होती. त्यावेळीही रूपेश हा अनेक महिने फरार होता. तेव्हाही त्याला मुळशी तालुक्यातून अटक करण्यात आली होती. या गुन्ह्यात देखील त्याला मुळशीतून अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.