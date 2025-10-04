पुणे

Gautami Patil Car Accident: अपघातावेळी गौतमी पाटीलच्या गाडीत मोठा अधिकारी कोण? रिक्षाचालकाच्या मुलीचा गंभीर आरोप

Gautami Patil Car Accident: Marathi Breaking News and Mumbai Pune Updates | गौतमी पाटीलच्या गाडीच्या अपघातात मोठ्या अधिकाऱ्याची उपस्थिती? रिक्षाचालकाच्या मुलीचा गंभीर आरोप
gautami patil

gautami patil

Sandip Kapde
गौतमी पाटीलच्या गाडीचा नवले पुलावर अपघात झाला होता. यावेळी एका रिक्षाला धडक बसली. या अपघातात रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाला. समाजी मरगळे असे जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. त्यांच्या मुलीने कारवाईसाठी सिंहगड पोलीस स्टेशनसमोर आंदोलन केले होते. चंद्रकांत पाटील यांनी देखील या प्रकरणाची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी चौकशी करून समाजी मरगळे यांची मुलगी अपर्णा मरगळे यांना पुरावे दाखवले.

