Gautami Patil Car Accident: अपघातावेळी गौतमी पाटीलच्या गाडीत मोठा अधिकारी कोण? रिक्षाचालकाच्या मुलीचा गंभीर आरोप

गौतमी पाटीलच्या गाडीचा नवले पुलावर अपघात झाला होता. यावेळी एका रिक्षाला धडक बसली. या अपघातात रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाला. समाजी मरगळे असे जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. त्यांच्या मुलीने कारवाईसाठी सिंहगड पोलीस स्टेशनसमोर आंदोलन केले होते. चंद्रकांत पाटील यांनी देखील या प्रकरणाची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी चौकशी करून समाजी मरगळे यांची मुलगी अपर्णा मरगळे यांना पुरावे दाखवले..गौतमी पाटीलला वाचवण्याचा प्रयत्नअपघात झाला तेव्हा वाहन चालक वेगळा होता आणि वाहनात गौतमी पाटील असल्याचा जखमी असलेल्या व्यक्तीच्या मुलीचा आरोप आहे. अपर्णा मरगळे म्हणाली, "पोलिस मॅनेज झालेत. पोलीस गौतमी पाटीलला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्यावेळी अपघात झाला तेव्हा गाडीत कोणीतरी मोठा अधिकारी होता.".त्याचबरोबर तपास अधिकारी मालुसरे यांचा सीडीआर तपासण्यात यावा आणि त्यांची देखील चौकशी व्हावी. "पोलिसांनी हे सगळं मॅनेज केले," असा आरोप जखमी व्यक्तीच्या मुलीने केला आहे..Gautami Patil : गौतमी पाटील पोलिसांच्या रडारवर का आली? नेमकं प्रकरण काय? तपासाची चक्र फिरणार!.नेमकं काय घडलं होतं?३० सप्टेंबरला २८ वर्षीय गौतमी पाटीलच्या कारने नवले पुलावर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ऑटोरिक्षाला धडक दिली, ज्यामध्ये रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाला. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की अपघाताच्या वेळी गौतमी पाटील गाडीत नव्हती. हा अपघात तिच्या चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला. चालकाने मद्यपान केले होते का, याचा तपास पोलिस आता करत आहेत. चालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि वाहन जप्त करण्यात आले आहे..मात्र रिक्षाचालकाची मुलगी अपर्णा मरगळे यांच्या आरोपामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात पोलिसांवर दबाव वाढताना दिसत आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्यानंतर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी या प्रकरणाबाबत संपर्क साधला. सिंहगड रोड पोलीस स्थानकाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांना प्रकरणाचा प्रोग्रेस रिपोर्ट तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गौतमी पाटील यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या ड्रायव्हरने अमली पदार्थ सेवन केले होते का? पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवली.