Maharashtra Home Guard: इतरांना सवलत; मग आम्हाला का नाही?; पोलिस भरतीसाठी होमगार्ड जवानांचा सरकारला प्रश्न

-प्रज्वल रामटेके पुणे: आपत्कालीन परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, वाहतूक नियमन तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या होमगार्ड जवानांचे पोलिस दलात भरती होण्याचे स्वप्न वयोमर्यादेच्या अटीमुळे भंग पावत आहे. होमगार्ड म्हणून तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण करेपर्यंत अनेक जवान भरतीसाठी निर्धारित वयोमर्यादा ओलांडत असल्याने ते भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडतात. त्यामुळे पोलिस शिपाई भरतीत होमगार्ड जवानांना वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.राज्याच्या सुरक्षेत आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात होमगार्ड जवान महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पूरस्थिती असो, सण-उत्सव असोत किंवा निवडणुकांचा बंदोबस्त, होमगार्ड जवान नेहमीच पोलिसांच्या दिमतीला तत्पर असतात. अनेक तरुण हे भविष्यात पोलिस दलात जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगूनच होमगार्ड दलात रुजू होतात. मात्र, पोलिस शिपाई भरतीत होमगार्ड आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना किमान ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण करावी लागते. ही सेवा पूर्ण होईपर्यंत अनेक उमेदवारांचे वय पोलिस भरतीच्या कमाल वयोमर्यादेच्या पुढे निघून जाते. परिणामी, अनुभवाच्या जोरावर पोलिस होण्याआधीच त्यांच्या पदरी निराशा पडते. त्यामुळे सध्याची कमाल वयोमर्यादा ३३ वर्षे असून ती वाढवून ३८ वर्षे करावी, अशी मागणी उमेदवार करत आहेत..याविषयी उमेदवारांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘‘सध्या पोलिस भरतीमध्ये विविध घटकांना वयोमर्यादेत विशेष सवलत दिली जाते. खेळाडूंना ३८ वर्षांपर्यंत, प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्तांना ४५, माजी सैनिकांना ४५, तर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना ५५ वर्षांपर्यंत वयोमर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पोलिस दलासोबत काम करणाऱ्या होमगार्ड जवानांना अशा कोणत्याही सवलतीचा लाभ मिळत नाही. यामुळे सरकारने पोलिस शिपाई भरतीसाठी होमगार्ड जवानांना किमान पाच वर्षांची अतिरिक्त वयोमर्यादा सवलत द्यावी. यासंदर्भात साधारण ८० ते ९० निवेदने सरकारच्या विविध प्रतिनिधींना देण्यात आले आहे.’’.राज्यातील सुमारे ५० हजार होमगार्ड जवान पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून मंत्रालयापासून ते तळागाळापर्यंत सुरक्षेचे महत्त्वाचे कर्तव्य बजावतात. मात्र, पोलिस भरतीत प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त किंवा माजी सैनिकांप्रमाणे आम्हाला वयोमर्यादेत कोणतीही सवलत मिळत नाही. सरकारने आमच्या सेवेचा विचार करून पोलिस भरतीच्या वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सवलत द्यावी.- वैभव शिराळ, पोलिस भरती उमेदवार.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पूरस्थिती, निवडणुका, उत्सव अशा अनेक वेळी आम्ही पोलिस दलाला मदत करतो. मात्र, कायमस्वरूपी सेवेत जाण्याची वेळ आली की वयोमर्यादेमुळे बाहेर पडावे लागते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. पोलिस भरतीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक युवक होमगार्डमध्ये सेवा देतात. पाच वर्षांची वयोमर्यादा सवलत मिळाल्यास हजारो जवानांना न्याय मिळेल.- नीलेश खताळ, पोलिस भरती उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.