Pune News : औषधाच्या गोळीतून ब्लेडचे तुकडे खायला दिले; पतीस सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, पत्नी फितूर होऊनही वैद्यकीय पुराव्यांवर निकाल

पुणे - पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला कॅल्शिअमच्या गोळ्या असल्याचे भासवत कॅप्सूलमधून ब्लेडचे तुकडे खाऊ घालून जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पतीला न्यायालयाने सात वर्षे सक्तमजुरी आणि ७० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. पत्नीने न्यायालयात पतीविरोधातील आरोप नाकारले. मात्र, वैद्यकीय पुरावे आणि इतर साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध गांधी यांच्या न्यायालयाने पतीला दोषी ठरविले..सोमनाथ साधू सपकाळ (वय ४५, रा. शिवणे, पुणे) असे पतीचे नाव आहे. या प्रकरणी उत्तमनगर पोलिसांनी फिर्याद देत सपकाळविरोधात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पत्नीच्या पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्या. दोन वेळा शौचावाटे ब्लेडचे तुकडे बाहेर पडले. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर रोजी त्रास वाढल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीत पोटात ब्लेडचा तुकडा आढळून आला. डॉक्टरांनी ११ नोव्हेंबर रोजी तो बाहेर काढला..या प्रकरणात, पोलिसांनी आरोपीला अटक करत न्यायालयात हजर केले. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील पाठक यांनी काम पाहिले. त्यांनी सात साक्षीदार तपासले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पत्नीने पतीविरोधातील आरोप नाकारले. तसेच, त्यांच्यातील वाद मिटल्याचे सांगितले. मुलानेही वडिलांविरोधात साक्ष दिली नाही. मात्र, हा तुकडा प्राणघातक असून, त्यामुळे महिलेचा मृत्यू होऊ शकला असता, अशी साक्ष डॉक्टरांनी दिली..तसेच, डॉक्टरांची साक्ष आणि तपासादरम्यान मिळालेले इतर पुरावे आरोपीविरोधातील गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत. आरोपीने पत्नीवर दबाव आणल्यामुळे तिने न्यायालयात आपली साक्ष बदलली असण्याची शक्यता आहे. केवळ साक्षीदार फितूर झाला म्हणून त्याची संपूर्ण साक्ष नाकारता येत नाही. त्यामुळे उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात यावी, असा युक्तिवाद ॲड. पाठक यांनी केला..इजा झाली असती तर आजन्म कारावासाची शिक्षा -आरोपी हा कुटुंबात एकमेव कमावता व कर्ता आहे. तो, त्याची पत्नी आणि मुलगा त्याच्यासोबत राहतात. त्याच्यावर त्याचे संपूर्ण कुटुंब अवलंबून आहे. शिक्षा भोगून परत आल्यानंतर त्याला कोणीही घरात घेणार नाही. त्यातून कुटुंबाची वाताहात होईल. त्यामुळे कमीत कमी शिक्षा करण्यात यावी, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला. जर पत्नीला इजा झाली असती तर आजन्म कारावासाची देखील शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. महिला ही सध्या आरोपीकडेच राहत असल्याने ती त्याच्यावर अवलंबून आहे. त्याचा विचार करून आरोपीला आजन्म कारावासाऐवजी ठराविक मुदतीची सश्रम कारावासाची शिक्षा व दंड पुरेसा ठरू शकेल, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.