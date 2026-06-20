Omraje Nimbalkar : पवनराजे हत्या प्रकरणाच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयात जाणार

पुणे /औंध - ‘पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर आमच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला असून, या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे,’ अशी माहिती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी दिली. दरम्यान, आपल्या राजकीय भूमिकेबाबतही पुढील दोन दिवसांत मतदारसंघातील जनतेशी चर्चा करून निर्णय जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘राज्य पोलिसांच्या तपासात त्रुटी समोर आलेल्या होत्या, त्यामुळेच आम्ही हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. मात्र, तपास सीबीआयकडे जाण्यास तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी लागला. सीबीआयने चांगला तपास केला, तरीही सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले. न्यायालयाचा निकाल आला, मात्र पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या नेमकी कोणी केली, हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे’..ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही वीस वर्षे या निकालाची वाट पाहत होतो. माझ्या वडिलांची हत्या झाली होती, त्यामुळे या प्रकरणाशी आमच्या कुटुंबाच्या भावना जोडलेल्या आहेत. निकालाचा अभ्यास करून आम्ही उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहोत.’.मतदारांशी चर्चा करूनच निर्णयशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून शिवसेनेत पक्षांतर करण्याबाबत विचारले असता, ओमराजे यांनी सावध भूमिका घेतली. ‘मी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. माझ्या मतदारसंघात जाऊन मतदारांना विश्वासात घेईन आणि त्यानंतर पुढील दोन दिवसांत निर्णय जाहीर करेल.’शिवसेना फुटल्यानंतर २०२२ मध्येच पक्षांतर करता आले असते, मग आताच हा निर्णय का, या प्रश्नावर त्यांनी, ‘या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी माझ्या मतदारसंघात जाऊन देईन,’ असे सांगितले..‘माझा राजकीय निर्णय काहीही असला तरी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल मी कधीही टीका केलेली नाही आणि भविष्यातही करणार नाही’, असेही त्यांनी नमूद केले.दरम्यान, ओमराजे निंबाळकर यांच्या पक्षांतराच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर बालेवाडी येथील त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.