पुणे

वाघोलीत शाळेजवळच ‘दारूचा अड्डा’

वाघोलीत शाळेजवळच ‘दारूचा अड्डा’
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वाघोलीत शाळेजवळच ‘दारूचा अड्डा’
आव्हाळवाडी रस्त्यावरील स्थिती ः परवाना रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

वाघोली, ता. २२ ः वाघोली-आव्हाळवाडी रस्त्यावर असणाऱ्या एका प्राथमिक शाळेजवळच वाइनशॉप असल्याने
परिसरातील नागरिकांना विशेषता महिलांसह मुलांना त्याचा त्रास होत आहे. प्रशासनाने संबंधित दुकानाची चौकशी करून नियमभंग आढळल्यास परवाना रद्द करून ते कायमस्वरूपी बंद करावे, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे. यासंदर्भात दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे.

स्थानिक रहिवासी संदीप कटके यांनी सांगितले की, वाइन शॉपशेजारील इमारतीत शाळा असल्याने मुलांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. दारूच्या नशेत पिणाऱ्यांचा तेथेच गोंधळ सुरू असतो. महिलांना ये-जा करताना असुरक्षित वाटते. मद्य घेण्यासाठी येणारे ग्राहक रस्त्यावरच बेशिस्तीने वाहने लावत असल्याने वाहतुकीला अडथळा होतो. अल्पवयीन मुलांना मद्यविक्री होत असल्याचा तसेच परवानाधारक नसलेल्या काही हॉटेल व ढाब्यांना मद्यपुरवठा केला जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही न झाल्यास दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही कटके यांनी दिला आहे.
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संबंधित तक्रारीची माहिती घेऊन त्याची चौकशी करण्यात येईल. तपासादरम्यान काही त्रुटी अथवा नियमभंग आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
-अतुल कानडे, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे

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