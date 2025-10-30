पुणे

ताम्हिणी घाटात दरड कोसळली, सनरूफची काच फुटून दगड थेट डोक्यात पडला; महिलेचा मृत्यू

Tamhini Ghat : रायगड जिल्ह्यात ताम्हिणी घाटात दरडीचा दगड कारवर कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. दगड कारचा सनरूफ फोडून थेट महिलेच्या डोक्यात पडला. यात महिलेचा मृत्यू झाला आहे.
Woman Dies After Rock Falls Through Sunroof in Tamhini Ghat

ताम्हिणी घाटात धावत्या कारवर दगड पडल्यानं एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. रायगड जिल्ह्यातल्या कोंडीथर इथं ही दुर्घटना घडली. गुरुवारी सकाळी कारने एक कुटुंब माणगावच्या दिशेनं निघालं होतं. त्यावेळी ताम्हिणी घाटात डोंगरावरून पडलेला दगड कारच्या सनरुफमधून थेट आत पडला. यात महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. महिलेला रुग्णालयात नेण्यात आलं पण तिचा मृत्यू झाला होता.

