पुणे

आपुलकी प्रतिष्ठानकडून ५ गरजू महिलांना उपजीविकेची साधने

आपुलकी प्रतिष्ठानकडून ५ गरजू महिलांना उपजीविकेची साधने
Published on

आपुलकी प्रतिष्ठानतर्फे
५ गरजू महिलांना
उपजीविकेची साधने
सांगोला, ता. २३ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व कुटुंब प्रमुख गमावलेल्या महिलांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने आपुलकी प्रतिष्ठानच्या वतीने शहर व तालुक्यातील पाच गरजू महिलांना उपजीविकेची साधने वाटप करण्यात आली.
प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात मेडशिंगी येथील निर्मला मोरे, शालन अवघडे व सांगोला येथील माया इंगोले यांना शेळ्या, पुष्पा पारसे यांना शिलाई मशिन, तर वाटंबरे येथील उज्ज्वला पवार यांना पिठाची गिरणी देण्यात आली. प्रमुख पाहुणे पत्रकार भारत कदम यांनी प्रतिष्ठानच्या कार्याचे कौतुक करत हा उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले. अध्यक्ष राजेंद्र यादव यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी पत्रकार निसार तांबोळी, उद्योजक राजेंद्र बिरगे, प्रतिष्ठानचे सदस्य, हितचिंतक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे उपस्थितांनी स्वागत केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

women empowerment initiatives
community support for women
vocational training for women
कौशल्य विकास कार्यक्रम
microfinance for women
self-sustainability programs
economic independence for women
women's entrepreneurship in India
rural women's development
women support groups
empowerment through skills training
women's skill development in Maharashtra
financial aid for women entrepreneurs
Sangola women's empowerment
livelihood programs for women
support for single mothers
महिलांच्या सक्षमीकरणाची योजना
अर्थिक स्वातंत्र्य
उपजीविका साधने
प्रशिक्षण कार्यक्रम
समाजिक समर्थन
ग्रामीण महिला विकास
उद्योजक महिलांसाठी मदत
महिला संघटन
एकल मातांसाठी मदत
गरजूंना आर्थिक मदत