Pune IT Work From Home: पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर पुण्यातील आयटी क्षेत्रात हालचाल; ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ला पुन्हा मागणी, कर्मचाऱ्यांना प्रवास ठरतोय त्रासदायक!

पिंपरी : ''अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करावा, इलेक्ट्रिक वाहनांचा जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे आणि कोविड काळाप्रमाणे 'वर्क-फ्रॉम-होम' व्यवस्था पुन्हा सुरू करावी,'' असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (ता.११) केले. त्यानंतर आयटी कर्मचाऱ्यांकडून 'वर्क-फ्रॉम-होम'ची मागणी जोर धरत आहे. आयटी कंपन्यांनी तशी परवानगी द्यावी, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. .हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कसह खराडी, विमाननगर, मगरपट्टा, बाणेर, बालेवाडी, तळवडे या परिसरातही आयटी पार्क विकसित झाली आहेत. पुण्यातील सर्वांत मोठे आयटी पार्क म्हणून राजीव गांधी आयटी पार्कची ओळख आहे. हिंजवडी परिसरात आयटीच्या छोट्या-मोठ्या २७० कंपन्या आहेत, त्यात रोज ४ ते ५ लाख कर्मचारी ये-जा करतात. .गेल्या काही वर्षांत आयटी पार्कमधील कंपन्या आणि पर्यायाने वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पर्यायी मार्ग तयार करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने वाहतूक समस्या बिकट बनली आहे. रोज सकाळ-सायंकाळी काही किलोमीटरच्या वाहनांच्या रांगा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रोज हजारो लिटर इंधनाची नासाडी होत आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणही होत आहे..कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येताना किंवा घरी परतताना दररोज दोन ते तीन तास कोंडीत अडकावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यात रस्त्यांना येणारे नद्यांचे स्वरूप आणि अपुऱ्या सार्वजनिक वाहतूक सुविधांमुळे अगोदरच त्रस्त झालेल्या 'आयटीयन्स'कडून 'वर्क-फ्रॉम-होम'ची मागणी होत होती. मात्र, ते कंपन्या नाकारत होत्या. पण, आता पंतप्रधान मोदी यांनीच आवाहन केल्यानंतर 'आयटीयन्स'ने ही मागणी लावून धरली आहे..पंतप्रधानांनी आवाहन केले असले, तरी ते प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे. त्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारने कंपन्यांना तशा सूचना देऊन 'वर्क-फ्रॉम-होम'चे निर्देश दिले पाहिजेत. तसे झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर इंधनबचत होईल.- पवनजीत माने, अध्यक्ष, फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज, महाराष्ट्र..हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी खासगी बससेवा, 'कारपूलिंग'सारख्या विविध पर्यायांचा वापर सुरू आहे. मात्र, तरीही वाहतूक कोंडीतून सुटका होत नाही. इंधन बचतीसाठी 'वर्क-फ्रॉम-होम'चा पर्याय चांगला आहे.- अधिराज गाडगीळ, खजिनदार, हिंजवडी इंडस्ट्रिअल असोसिएशन