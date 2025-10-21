Electric shocks:'फ्लेक्स लावताना विजेच्या धक्क्याने कामगाराचा मृत्यू'; सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद येथील घटना..

खळद : सासवड- जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद (ता. पुरंदर) येथे गोटेमाळ वस्तीलगत असणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंगवर फ्लेक्स बसविताना विजेचा झटका बसून भवरसिंग कर्णी दानजी लखावत (वय ४८, रा. कोंढवा, ता. हवेली, मूळ रा. रेंदही, ता. सोजत, जि. पाली, राजस्थान) यांचा मृत्यू झाला. .Sangola News: 'मोर्चेबांधणीसाठी सांगोल्यातील पदाधिकारी श्रीकांत शिंदेंच्या भेटीला'; मंत्री दादासाहेब भुसेंच्या बंगल्यावर पार पडली बैठक.सासवड पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. १९) फ्लेक्स लावण्यासाठी वैभव निकम यांनी संपत ढवळे व भवरसिंग कर्णीदाजी लखावत यांना सासवड येथे बोलावले व सायंकाळी सुमारे ४ वाजता गोटेमाळ येथील मयूरी मिसळ जवळ फ्लेक्स बसवण्याचे काम सुरू होते. .यावेळी भवरसिंग यांनी फ्लेक्सचा लोखंडी पाईप उचलला आणि तो विजेच्या तारेस लागला. त्यामुळे त्यांना विजेचा झटका बसला. त्यानंतर त्यांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालय सासवड येथे नेण्यात आले, परंतु उपचारापूर्वीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले..Solapur Fraud:'शेअरमध्ये गुंतवून सीए सव्वादोन कोटींना फसले'; सोलापूर सायबर पोलिसांना मिळाली तीन खात्यांची माहिती.याबाबत सुरवातीला आकस्मिक मयत दाखल केलेले आहे. रीतसर स्थळपाहणी, शवविच्छेदन झालेले आहे. महावितरण विभागाला माहिती दिली आहे. चौकशी करून मृताच्या नातेवाइकांची फिर्याद घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल.- कुमार कदम, पोलिस निरीक्षक, सासवड (ता. पुरंदर) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.