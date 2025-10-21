पुणे

Electric shocks:'फ्लेक्स लावताना विजेच्या धक्क्याने कामगाराचा मृत्यू'; सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद येथील घटना..

Tragic death: सासवड पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (ता. १९) फ्लेक्स लावण्यासाठी वैभव निकम यांनी संपत ढवळे व भवरसिंग कर्णीदाजी लखावत यांना सासवड येथे बोलावले व सायंकाळी सुमारे ४ वाजता गोटेमाळ येथील मयूरी मिसळ जवळ फ्लेक्स बसवण्याचे काम सुरू होते.
Electric Shock
Electric Shocksakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खळद : सासवड- जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद (ता. पुरंदर) येथे गोटेमाळ वस्तीलगत असणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंगवर फ्लेक्स बसविताना विजेचा झटका बसून भवरसिंग कर्णी दानजी लखावत (वय ४८, रा. कोंढवा, ता. हवेली, मूळ रा. रेंदही, ता. सोजत, जि. पाली, राजस्थान) यांचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
pune
accident
worker
Electricity
district
Electric shock death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com