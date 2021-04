कामगारांनो, ओळखपत्र जवळ ठेवा!

पुणे : शहरात सायंकाळी सहा ते सकाळी सहा या वेळेत संचारबंदी लागू होणार असली तरी, उद्योग व खासगी आस्थापनांमधील कामगारांना कामावर ये-जा करण्यास परवानगी असेल. मात्र संबंधित कामगाराकडे ओळखपत्र किंवा संबंधित कंपनीचे संमतिपत्र असणे गरजेचे आहे. ते ओळखपत्र, संमतिपत्र तपासणी नाक्‍यावरील पोलिसांना दाखविल्यास त्यांची अडवणूक होणार नाही, असे पोलिस सहआयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे यांनी स्पष्ट केले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मात्र उद्योग क्षेत्रासाठी सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने उद्योग, व्यवसाय सुरू ठेवण्याबरोबरच त्यातील कामगारांना कामावर विनाअडथळा ये-जा करता येईल, यासाठीही परवानगी देण्यात आली आहे; परंतु कामगारांना ओळखपत्र, कंपनीचे पत्र सोबत बाळगावे लागणार आहे. या विषयी डॉ. शिसवे म्हणाले, ‘‘संबंधित आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक ओळखपत्र किंवा विनंतीपत्र द्यावे, असे आम्ही आस्थापनांना कळविले आहे. तेच ओळखपत्र, संमतिपत्र तपासणी नाक्‍यावर दाखवावे. वैद्यकीय किंवा अन्य कोणत्याही महत्त्वाच्या कारणांसाठी घराबाहेर पडताना त्यासंबंधीची कागदपत्रे नागरिकांनी जवळ बाळगावीत. संचार मनाईचे कडक निर्बंध आहेत, तरीही नागरिकांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने समजून घेत नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यादृष्टीने वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्यामार्फत खालील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांनीही संचार मनाईच्या वेळेत विनाकारण घराबाहेर पडू नये.’’ विनाकारण ‘डबलसीट’ फिरणे भोवणार

कामानिमित्त दुचाकीवरून एकट्या जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराने ओळखपत्र दाखविल्यास त्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. कोणतेही सबळ कारण नसताना दुचाकीवरून ‘डबलसीट’ फिरताना किंवा चारचाकी वाहनातून कोणी आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल किंवा त्यांच्याविरुद्ध साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी, असेही डॉ. शिसवे यांनी स्पष्ट केले. ९६ ‘चेक पॉइंट, चार हजार पोलिस

शहरात कडक निर्बंध लादताना शहराच्या प्रवेशद्वारांसह अन्य ठिकाणांवर पोलिसांचे ९६ पोलिस तपासणी नाकी (चेक पॉइंट) असणार आहेत. तेथे शहरात येणाऱ्या नागरिकांची चौकशी करून त्यांची नोंद ठेवून सोडले जाईल. तसेच शहरात ठिकठिकाणी चार हजार पोलिस तैनात करण्यात येणार आहेत.

