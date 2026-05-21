Pune University Food Safety: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अन्न सुरक्षेचा बोजवारा; कॅन्टीनमधील पोह्यांमध्ये पुन्हा अळी, विद्यार्थ्यांचा संताप

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी सुरू असलेल्या गंभीर खेळामुळे चर्चेत आले आहे. परीक्षा विभागाजवळील 'अनिकेत कॅन्टीन'मध्ये विद्यार्थ्यांना दिलेल्या पोह्यांमध्ये चक्क अळी आढळल्याने विद्यापीठातील अन्न सुरक्षेचा बोजवारा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच विद्यापीठाच्या खानावळीमधील भाजीमध्येही अळी आढळली होती. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे विद्यापीठ प्रशासनाची निष्क्रियता चव्हाट्यावर येत आहे..विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिकेत कॅन्टीनमध्ये नाश्त्यासाठी घेतलेल्या पोह्यांच्या प्लेटमध्ये गुरूवारी सकाळी साडे नऊच्या सुमारास अळी आढळली. विद्यार्थ्यांनी ही बाब तत्काळ कॅन्टीन व्यवस्थापकांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, तरीही तेच पोहे विद्यार्थ्यांना दिल जात असल्याची संतापजनक बाब निदर्शनास आली.''.विद्यापीठात भोजनगृह आणि उपहारगृह दक्षता नियंत्रण समिती अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्षात कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याचे या घटनांमधून स्पष्ट होत आहे. विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीही निकृष्ट दर्जाचे अन्न, अस्वच्छता, वाढीव दर आणि मनमानी कारभाराबाबत वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने केवळ नोटिसा आणि बैठकांपलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याने कॅन्टीन चालक अधिकच बेफाम झाल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे..''दोन दिवसांपूर्वी खानावळीतील जेवणात अळी आढळली होती आणि अनिकेत उपहारगृहाच्या पोह्यांमध्ये गुरूवारी अळी निघाली. वारंवार अशा घटना घडत असतानाही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याने विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.'' अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती.''विद्यापीठाच्या खानावळीत आणि उपहारगृहामधील अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत सातत्याने गंभीर तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी खानावळीचे जेवण बंद करून बाहेरचा डबा लावला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी होणारा हा खेळ तात्काळ थांबावा.''सूरज चवणे, विद्यार्थी.''खानावळ आणि उपहारगृहात विद्यार्थ्यांना खाण्यामध्ये अळी आढळल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधितांची चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे,'' अशी माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली आहे.