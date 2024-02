Pune News : येरवडा कारागृहात असलेला आरोपी निघाला अल्पवयीन

yerwada jail accused minor was arrested in crime of murder court ordered to appear him before the juvenile court Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : खुनाच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेला आरोपी हा अल्पवयीन असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याला बाल न्यायमंडळासमोर हजर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सत्र न्यायाधीश डी. व्ही. कश्यप यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वारजे पुलाजवळ ४० वर्षांचा पुरुष बेशुद्धावस्थेत आढळून आला होता. त्याला उपचारासाठी दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार वारजे माळवाडी पोलिसांनी तपास सुरु केला होता. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा ओळख पटवून घेत त्याच्या मृत्यूला कोण कारणीभूत आहे, याची माहिती पोलिसांनी घेतली. सहा मे २०२३ ला रात्री ११ वाजता आरोपीने त्याच्या जुन्या मोबाईल पैसे न दिल्याने रागाच्या भरात ४० वर्षीय व्यक्तीच्या गळ्यावर ब्लेडने वार केले व डोक्यावर मारहाण केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. साक्षीदाराने देखील आरोपीची पडताळणी केली. त्यानुसार आरोपीला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो येरवडा कारागृहात होता. आरोपी अल्पवयीन असल्याबाबत विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोक अभिरक्षक कार्यालयाचे मुख्य ॲड. प्रीतेश खराडे व ॲड. मयूर दोडके यांच्यामार्फत अर्ज करण्यात आला होता. आरोपीचा मूळ जन्म दाखला लक्षात घेऊन नऊ जानेवारीला न्यायालयाने आरोपी अल्पवयीन असल्याबाबत आदेश दिला. अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेऊन बाल न्यायमंडळासमोर हजर करण्याचा आदेश न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यास दिला होता. या आदेशाची प्रत वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे व बाल न्यायमंडळ येथे पाठविण्यात आल्यानंतर अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनी पोलिस आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार नुकतेच अल्पवयीन आरोपीला बाल न्यायमंडळासमोर हजर करण्यात आले.