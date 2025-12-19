Yerwada Jail Attack : कैद्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या एका कैद्याचा अखेर मृत्यू; येरवडा पोलिसांकडून खुनाचा गुन्हा दाखल!

पुणे : येरवडा कारागृहात सराईत गुन्हेगार असलेल्या दोन कैद्यांनी मिळून केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या कैद्याचा उपचारादरम्यान ससून रुग्णालयात शुक्रवारी मृत्यू झाला. याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..विशाल नागनाथ कांबळे (वय २६, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा) असे मृत्य झालेल्या कैद्याचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आकाश सतीश चंडालिया (वय ३०, रा. जयजवान नगर, येरवडा), दीपक संजय रेड्डी (वय २७, रा. इंद्रायणी काॅलनी, कामशेत) यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. कांबळे, चंडालिया, रेड्डी हे तिघेही कारागृहात सीजे विभागातील क्रमांक १ या बराकीत होते. कारागृहातील वर्चस्वातून कांबळे हा चंडालिया आणि रेड्डी यांना शिवीगाळ करत होता व त्यांना मानसिक त्रास देत होता. .Yerwada Jail Attack : येरवडा कारागृहात कैद्यावर फरशीने हल्ला; एकजण गंभीर जखमी, ससूनमध्ये उपचार सुरू!.त्यावरून कांबळे याला मारहाण करण्याचा कट चंडालियाने रचला. चंडालिया आणि रेड्डी यांनी चार दिवसांपूर्वी सोमवारी (ता. १५ ) सकाळी बराकीत कांबळे याच्यावर झोपेत अणकुणीदार फरशीच्या तुकड्याने डोक्यावर हल्ला केला. यावेळी घाबरलेले इतर कैदी बराकीतून बाहेर पळाले व कारागृह रक्षकांनी कांबळे याला तातडीने ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. मात्र यानंतर ४ दिवसांत त्याचा मृत्यू झाला..या तिघांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गंभीर गु्न्हे दाखल आहेत. सुरवातीला पोलिसांनी चंडालिया आणि रेड्डी यांच्याविरुद्ध कांबळे याच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, चंडालिया आणि रेड्डी यांना अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंजुम बागवान करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.