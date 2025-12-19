पुणे

Yerwada Jail Attack : कैद्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या एका कैद्याचा अखेर मृत्यू; येरवडा पोलिसांकडून खुनाचा गुन्हा दाखल!

Prison Incident Yerwada : येरवडा कारागृहात झालेल्या कैद्यांच्या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या कैद्याचा ससून रुग्णालयात मृत्यू झाला. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी दोन कैद्यांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे
Injured prisoner dies during treatment at Sassoon Hospital

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : येरवडा कारागृहात सराईत गुन्हेगार असलेल्या दोन कैद्यांनी मिळून केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या कैद्याचा उपचारादरम्यान ससून रुग्णालयात शुक्रवारी मृत्यू झाला. याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

