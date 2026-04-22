Pune Cyber Fraud News : विवाह संकेतस्थळावर इस्रो शास्त्रज्ञ बनून २६.५० लाखांची फसवणूक; तोतया आरोपी येरवडा पोलिसांच्या जाळ्यात

पुणे : विवाहविषयक संकेतस्थळावर 'इस्रो'मधील शास्त्रज्ञ असल्याचे भासवून एका महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी येरवडा पोलिसांनी तोतया शास्त्रज्ञाला अटक केली असून, त्याच्याकडून २१ लाख रुपयांची रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे..आदर्श प्रशांत म्हात्रे (वय ३४, रा. अलिबाग, जि. रायगड, सध्या रा. तुर्भे, पनवेल) असे अटक केलेल्या तोतया शास्त्रज्ञाचे नाव आहे. तो गुन्हे करण्यासाठी स्वप्नील वारुळे, हेमंत गायकर, जयेश पाटील अशा बनावट नावांचा वापर करत होता..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदर्श याने विवाहविषयक संकेतस्थळावर स्वतःचे 'इस्रो'मध्ये शास्त्रज्ञ असल्याचे बनावट प्रोफाईल तयार केले होते. या माध्यमातून त्याने फिर्यादी महिलेशी संपर्क साधून त्यांना लग्नाची मागणी घातली. तसेच, त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याचे आमिष दाखवून विश्वास संपादन केला. त्यानंतर विविध कारणे सांगून त्यांना कर्ज घेण्यास भाग पाडत २६ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केली..तपासादरम्यान, नवी मुंबईतील रबाळे पोलिसांनी एका गुन्ह्यात आदर्श म्हात्रेला २६ फेब्रुवारी रोजी अटक केल्याची माहिती येरवडा पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून येरवडा पोलिसांनी १५ एप्रिल रोजी त्याला अटक केली. त्याच्या बँक खात्यातून २१ लाख रुपये हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) विजय ठाकर करत आहेत. ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, सहाय्यक आयुक्त सुनील जैतापूरकर यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक अंजुम बागवान, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) विजय ठाकर, सहाय्यक निरीक्षक प्रसन्न जऱ्हाड, पोलिस उपनिरीक्षक गणेश राठोड यांच्या पथकाने केली.