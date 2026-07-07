पुणे

Pune Milk Union : पुणे दूध संघातील गैरव्यवहारांची चौकशीची टिळेकरांची मागणी; कारवाई करण्याचे मंत्री अतुल सावे यांचे आश्वासन

विधानपरिषदेत लक्षवेधी चर्चेदरम्यान विधानपरिषद सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे दूध संघातील गंभीर आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा केला उपस्थित.
Atul Save and Yogesh Tilekar

Atul Save and Yogesh Tilekar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कात्रज - पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बोगस दूध संस्था, अपारदर्शक व्यवहार आणि निधीच्या गैरवापराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिले.

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