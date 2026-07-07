Pune Milk Union : पुणे दूध संघातील गैरव्यवहारांची चौकशीची टिळेकरांची मागणी; कारवाई करण्याचे मंत्री अतुल सावे यांचे आश्वासन

कात्रज - पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, बोगस दूध संस्था, अपारदर्शक व्यवहार आणि निधीच्या गैरवापराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिले..विधानपरिषदेत लक्षवेधी चर्चेदरम्यान विधानपरिषद सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे दूध संघातील गंभीर आर्थिक अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. संघामध्ये नियमबाह्य आर्थिक व्यवहार, खोट्या नोंदी, बनावट वाहतूक देयके, उपविधींचे उल्लंघन, कोंढापुरी पशुखाद्य कारखान्यातील अपारदर्शक खरेदी, बोगस दूध संस्थांना सभासदत्व, नवीन डेअरी प्रकल्पासाठी सल्लागारावर सुमारे एक कोटी रुपयांचा खर्च, तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेवरील अवास्तव खर्च अशा अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याचे टिळेकर यांनी सभागृहात मांडले..टिळेकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करत, बोगस दूध संस्थांची मान्यता रद्द करणार का, मागील पाच वर्षांचे विशेष लेखापरीक्षण होणार का आणि चौकशीत अन्न व औषध प्रशासन तसेच सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश केला जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित केले..यावर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी १० जून रोजी विभागीय दुग्धविकास अधिकारी, पुणे तसेच ११ जून रोजी सहाय्यक निबंधक (डेअरी) आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांच्या द्विसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली असल्याचे सांगितले. ही समिती दोन महिन्यांत सविस्तर अहवाल सादर करेल. चौकशीसाठी आवश्यक असल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात येईल. अहवालानंतर दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही दिरंगाई न करता कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.