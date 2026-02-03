पुणे

Pune News: टायगर पॉइंट दरीत आढळला तरुणीचा मृतदेह; नवी मुंबईच्या श्रेया पती यांचा मृत्यू, लोणावळ्यात नेमकं काय घडलं!

Woman found dead in Tiger Point gorge: टायगर पॉइंटच्या दरीत सापडलेल्या तरुणीच्या मृत्यूमागील रहस्य उलगडणार?
Navi Mumbai Woman Dies at Lonavala’s Tiger Point; What Exactly Happened?

Navi Mumbai Woman Dies at Lonavala’s Tiger Point; What Exactly Happened?

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​लोणावळा : येथील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या टायगर पॉइंटच्या दरीत एका २० वर्षीय तरुणीचा मृतदेह रविवारी (ता. १) आढळून आला. श्रेया नरेंद्र पती (रा. सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई) असे या मृत तरुणीचे नाव असून, ती बेपत्ता असल्याची नोंद लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये करण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
pune
tiger
lonavala
district
Woman

Related Stories

No stories found.