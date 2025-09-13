Pune Crime : पैसे न दिल्याने तरुणाच्या पोटात चाकूने वार; तरुण गंभीर जखमी, पुणे रेल्वे स्थानकामधील घटना

पुणे - नांदेडवरुन रेल्वेने पुण्यात आलेल्या तरुणाकडे तिघांनी धमकावून पैसे मागितले़. त्याने पैसे देण्यास नकार दिल्याने तिघांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून पोटात चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले..हा प्रकार पुणे रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म नंबर एकवरुन रेल्वे पार्सल विभागाचे पुढे असलेल्या व्हीआयपी साईडिंगच्या ठिकाणी नऊ सप्टेंबरला पहाटे पाच वाजता घडला.याबाबत संतोष अमित जाधव (वय २२, रा. गंगानगर, ता. किनवट, नांदेड) यांनी फिर्याद दिली आहे..याप्रकरणी, बंडगार्डन पोलिसांनी तिघा चोरट्यांविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी संतोष जाधव हे कामानिमित्त पुण्यात आले होते. पहाटे रेल्वेने उतरल्यानंतर ते बाहेर जात असताना तिघांनी त्यांना अडवले. त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली़..फिर्यादी यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यावर त्यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून जखमी केले़. एकाने त्याच्याजवळील चाकूने जाधव यांच्या पोटात वार केले. संतोष जाधव यांच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार केल्यानंतर आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..गळ्याला चाकू लावून मोबाईल हिसकावलाजेवण केल्यानंतर शतपावली करत असलेल्या एका १६ वर्षीय युवकाच्या गळ्याला चाकू लावून चोरट्यांनी १० हजार रुपये किमतीचा मोबाईल हिसकावला. या प्रकरणी, युवकाच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वानवडी पोलिसांनी चोरट्यांवर जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकार नऊ सप्टेंबरला सकाळी सव्वा दहा वाजताच्या सुमारास वानवडी येथील संविधान चौक परिसरात घडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.