Pune Crime : पैसे न दिल्याने तरुणाच्या पोटात चाकूने वार; तरुण गंभीर जखमी, पुणे रेल्वे स्थानकामधील घटना

पैसे देण्यास नकार दिल्याने तिघांनी तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून पोटात चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - नांदेडवरुन रेल्वेने पुण्यात आलेल्या तरुणाकडे तिघांनी धमकावून पैसे मागितले़. त्याने पैसे देण्यास नकार दिल्याने तिघांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून पोटात चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले.

