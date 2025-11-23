बारामतीत बिनविरोधसाठी प्रत्येकी २० लाख दिले, उमेदवार फोडले; युगेंद्र पवारांचा अजित पवार गटावर आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते युगेंद्र पवार यांनी अजित पवार गटावर गंभीर असे आरोप केले आहेत. बारामती नगरपालिका निवडणुकीत बिनविरोधसाठी दबाव टाकला जात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. चार उमेदवारांना २० लाख रुपये देऊन फोडल्याचा आरोप युगेंद्र पवार यांनी केलाय. लोकसभेला जे झालं ते विधानसभेलाही झालं आणि आता नगरपालिका निवडणुकीतही हेच होत असल्याचं युगेंद्र पवार यांनी म्हटलंय..बारामती नगरपालिका निवडणुकीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा प्रचाराचा शुभारंभ युगेंद्र पवार यांनी केला. यावेळी आपल्याविरोधात मोठी शक्ती असल्याचं म्हणत युगेंद्र पवार म्हणाले की, राष्ट्रवादीचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत. त्यापैकी चार ठिकाणी आमचे उमेदवार प्रत्येकी २० लाख देऊन फोडले आहेत..स्मृतीच्या वडिलांनंतर पलाश मुच्छलचीही प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात घेतले उपचार.युगेंद्र पवार यांनी म्हटलं की, अजित पवार गटाचे ८ उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत. त्यापैकी ४ जागी आमचे उमेदवार होते, त्या चौघांना विरोधी गटानं प्रत्येकी २० लाख दिल्याची चर्चा लोकांमध्ये होतेय. आमचे उमेदवार सर्वसामान्य होते, पुढचे दहा वर्षे कष्ट करून त्यांना २० लाख कमावता येणार नाहीत. दोन उमेदवार नवेच आलेले होते. ते कुठल्याच पक्षात नव्हते. आम्हाला संधी दिल्यास चांगलं काम करू म्हणाले होते. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला पण ते फुटले..आमच्याविरोधात मोठी शक्ती आहे. त्यांच्याकडे खूप पैसा आहे, सत्ता आहे, संस्था आहेत. सगळे तिथं काम करतायत आणि त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असेल तर दोन तीन लोक जाणं हे साहजिकच आहे. लोकसभा आणि विधानसभेला ही दहशत बघायला मिळाली होती. आता नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही हेच दिसत असल्याचा आरोप युगेंद्र पवार म्हणालेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.