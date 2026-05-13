Zero Shadow Day 2026: पुण्यात आज गायब होणार सावली; काय आहे ‘झिरो शॅडो डे’चा अनोखा प्रकार? जाणून घ्या भन्नाट विज्ञान

What is Zero Shadow Day 2026: दुपारी उन्हात उभं राहिल्यावर आपली सावली दिसत नाही, असं कधी होऊ शकतं का? ऐकायला थोडं विचित्र वाटत असलं तरी 13 मे रोजी पुणेकरांना हा भन्नाट अनुभव प्रत्यक्ष पाहायला मिळणार आहे. काही मिनिटांसाठी माणूस, बाटली, खांब किंवा कोणतीही उभी वस्तू जमिनीवर सावलीच टाकणार नाही. "झिरो शॅडो डे" म्हणून ओळखला जाणारा हा दुर्मिळ खगोलशास्त्रीय प्रकार विज्ञानप्रेमींसाठीच नाही तर सामान्य नागरिकांसाठीही मोठं आकर्षण ठरणार आहे..सामान्यतः आपण पाहतो की दुपारच्या वेळी सूर्य डोक्यावर असला तरी वस्तूंची सावली पुढे, मागे किंवा बाजूला पडते. पण झिरो शॅडो डेच्या दिवशी सूर्य अगदी थेट डोक्यावर येतो, त्यामुळे सावली जवळजवळ अदृश्यच होते..झिरो शॅडो डे म्हणजे काय?पृथ्वी सूर्याभोवती फिरताना तिचा अक्ष २३.५ अंशांनी झुकलेला असल्यामुळे सूर्य वर्षभर उत्तर ते दक्षिण असा सरकत असल्यासारखा दिसतो. २१ मार्च रोजी सूर्य विषुववृत्ताच्या अगदी वर असतो, तर २१ जूनला तो कर्कवृत्तावर पोहोचतो. २१ मार्च ते २१ जूनदरम्यान सूर्य हळूहळू २३.५ अंश उत्तरेकडे सरकतो. याच प्रवासात १३ मे रोजी दुपारी साधारण १२.३० वाजता पुण्याच्या भागात सूर्य अगदी डोक्यावर येईल आणि काही क्षणांसाठी सावल्या पूर्णपणे गायब होतील, अशी माहिती भारतातील सर्वात जुन्या हौशी खगोलशास्त्र संस्था ज्योतिर्विद्या परिसंस्थाचे (Jyotirvidya Parisanstha) उपाध्यक्ष दिपक जोशी यांनी दिली.ही घटना फक्त कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान असलेल्या भागांमध्येच पाहायला मिळते. त्यामुळे भारतातील महाराष्ट्रासह केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गोवा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश अशा अनेक राज्यांमध्ये झिरो शॅडो डे अनुभवला जातो..पुण्यात कधी असतो झिरो शॅडो डे?दरवर्षी पुण्यात हा प्रकार वर्षातून दोन वेळा दिसतो. एकदा 13 मे ला आणि दुसरा 30 सप्टेंबरला. मात्र सप्टेंबरमध्ये साधारणत: पाऊस असल्यामुळे तो स्पष्ट दिसत नाही, त्यामुळे 13 मे हा दिवस जास्त खास मानला जातो..महाराष्ट्रातील इतर जिल्हेमहाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या तारखांना हा दिवस अनुभवायला मिळतो. उदाहरणार्थ, मुंबईत 15 मे आणि 29 जुलै, नाशिकमध्ये 20 मे आणि 24 जुलै तर साताऱ्यात 10 मे आणि 3 ऑगस्टला हा प्रकार घडतो.हा संपूर्ण प्रकार पृथ्वीच्या झुकलेल्या अक्षामुळे घडतो. पृथ्वी 23.5 अंशाने झुकलेली असल्याने सूर्य वर्षभरात आकाशात उत्तर-दक्षिण दिशेने सरकताना दिसतो. 21 मार्चला सूर्य विषुववृत्तावर असतो, तर 21 जूनला तो कर्कवृत्तावर पोहोचतो. या प्रवासादरम्यानच पुण्याच्या अक्षांशावर काही दिवस सूर्य अगदी थेट डोक्यावर येतो..झिरो शॅडो डे कसा साजरा केला जातो?या दिवशी IUCAA आणि इतर ठिकाणी विद्यार्थी, शास्त्रज्ञ आणि नागरिक मोकळ्या जागेत वस्तू ठेवून सावली गायब होण्याचा अनुभव घेतात. अनेक शाळकरी मुलांसाठी हा एक आकर्षक आणि शिकण्यासारखा खगोलशास्त्रीय अनुभव असतो..शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या दिवसाचा उपयोग पृथ्वीबद्दल माहिती जाणून घेण्यासाठीही होतो. वेगवेगळ्या ठिकाणी पडणाऱ्या सावलीचा अभ्यास करून पृथ्वीचा आकार आणि व्यास मोजता येतो.झिरो शॅडो डे हा निसर्गातील एक खास आणि दुर्मिळ अनुभव आहे. विज्ञान सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी हा दिवस खूप महत्त्वाचा मानला जातो.