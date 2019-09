पुणे : झेडपी पदाधिकाऱ्यांची मुदतवाढ थांबणार?; उच्च न्यायालयात आव्हान

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरातून तीन स्वतंत्र आव्हान याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील दोन याचिकांचा समावेश आहे. तिसरी याचिका मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील केज येथील पंचायत समिती सदस्य पिंटू ठोंबरे यांनी दाखल केली आहे. ठोंबरे यांच्या याचिकेवर उद्या (ता.११) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील याचिकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस मंगलदास बांदल आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रत्येकी एका याचिकेचा समावेश आहे. राज्यातील २७ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा पहिल्या अडीच वर्षांचा कार्यकाळ येत्या २१ सप्टेंबरला संपत आहे. तत्पूर्वी येत्या १३ सप्टेंबरला पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापतींचा कार्यकाळ संपत आहे. या सर्वांना विधानसभा निवडणुकीचे कारण देत चार महिन्यांची मुदतवाढ राज्य सरकारने दिली आहे. सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याने तो रद्द करावा आणि नियोजित वेळेनुसार या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी सर्वच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

Web Title: ZP office bearers Period may not Exceed Appeal in high court