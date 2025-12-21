दररोज दहा रुपयांत गुंतवणूक !

-डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक क्षेत्राचे अभ्यासकप्रसिद्ध व्यवस्थापनतज्ज्ञ प्रा. सी. के. प्रल्हाद यांनी अनेक वर्षांपूर्वी ‘बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ही संकल्पना मांडली होती. व्यवस्थापन व व्यवसाय क्षेत्रातील ही एक अत्यंत प्रभावी संकल्पना मानली जाते. एखादे उत्पादन सर्वदूर पोहोचवायचे असेल, तर त्याची खरेदीकिंमत कमीतकमी ठेवावी, जेणेकरून कोणत्याही व्यक्तीला ते उत्पादन आवाक्यातील वाटेल. एकदा त्या उत्पादनाचे फायदे लक्षात आले, की त्या व्यक्तीचा त्यातील रस वाढतो आणि तो नियमितपणे त्याचा अवलंब करतो. आपल्या देशात ही संकल्पना विविध व्यवसायांनी त्यांच्या उत्पादनासाठी यशस्वीपणे राबवली आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...फायदे-तोटेनुकतीच ही संकल्पना ‘फोनपे वेल्थ’ या संस्थेने म्युच्युअल फंड गुंतवणूक क्षेत्रात आणली आहे. गुंतवणुकीची रक्कम किती आहे, यापेक्षा गुंतवणुकीचा कालावधी किती आहे, यावर म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ पद्धतीने केलेल्या गुंतवणुकीचे यश ठरते. त्यामुळे दरमहा मोठ्या रकमेची; पण अत्यल्प कालावधीसाठी केलेल्या ‘एसआयपी’पेक्षा तुलनेने कमी रकमेची परंतु, दीर्घकाळासाठी केलेली ‘एसआयपी’ अधिक परिणामकारक आणि फायदेशीर ठरण्याची शक्यता अधिक असते. म्हणूनच छोट्या गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजाराचा अंदाज बांधत त्याप्रमाणे आपल्या गुंतवणुकीची व्युहरचना ठरविण्यापेक्षा नियमित गुंतवणुकीची सवय लावून घेणे अधिक गरजेचे आहे. दररोज दहा रुपये गुंतवून म्युच्युअल फंडात नियमितपणे प्रवेश करण्याची संधी या योजनेमुळे निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडाशिवाय इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये किंवा डिजिटल सोन्यातदेखील दररोज दहा रुपये गुंतवून त्यातील चढ-उतारांचा फायदा घेता येणार आहे..ही योजना नवगुंतवणूकदार, विद्यार्थी, अल्पउत्पन्न गुंतवणूकदार यांना उपयोगी असली, तरी काही तज्ज्ञांचे मत थोडे वेगळे आहे. दररोज फक्त दहा रुपये गुंतवून गुंतवणुकीतील सातत्य राखता आले, तरी त्यातून फार मोठी संपत्ती निर्माण होऊ शकणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे वेगवेगळ्या तीन ते चार फंडात मासिक ‘एसआयपी’ करून एकाच महिन्यात वेगवेगळ्या तीन-चार दिवशी आपण शेअर बाजारात प्रवेश करून आपण तेच फायदे मिळवू शकतो, त्यासाठी दररोज गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही, असेदेखील काही जाणकारांचे मत आहे. शिवाय दररोज गुंतवणूक करणे हे काही कालावधीनंतर जिकिरीचे होऊ शकते, असेदेखील त्यांचे मत आहे..अर्थात, कमीतकमी रकमेमध्ये नियमित गुंतवणुकीची सवय लावून घेण्यासाठी, गुंतवणूक क्षेत्राचा अभ्यास करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना गुंतवणुकीचे प्रात्यक्षिक शिकण्यासाठी; तसेच जुन्या गुंतवणूकदारांना नव्या गुंतवणूक पर्यायांची संधी म्हणून या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहता येईल..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.‘एसआयपी’ची संधीनुकतीच ही संकल्पना ‘फोनपे वेल्थ’ या संस्थेने म्युच्युअल फंड गुंतवणूक क्षेत्रात आणली आहे. या संस्थेतर्फे दररोज फक्त दहा रुपये गुंतवून म्युच्युअल फंड ‘एसआयपी’ सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ‘फोनपे ॲप’द्वारे गुंतवणूकदार विविध म्युच्युअल फंडात या योजनेद्वारे दररोज दहा रुपये गुंतवून ‘एसआयपी’ सुरू करू शकतो. यासाठी ‘यूपीआय’ही वापरता येईल. विशेष म्हणजे इक्विटी फंड, गोल्ड फंड, मल्टिॲसेट फंड यांसारख्या विविध फंडांमध्ये या योजनेद्वारे गुंतवणूक करता येणार आहे. शिवाय भविष्यामध्ये असा गुंतवणूकदार त्याच्या दैनंदिन गुंतवणुकीची रक्कम वाढवू शकणार आहे. याउलट ज्या गुंतवणूकदाराला काही कारणाने अशी ‘एसआयपी’ सुरू ठेवता येणार नाही, तो ती सहजासहजी बंद करू शकणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.