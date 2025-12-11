Year Ender 2025 : 2025 मध्ये पैशांशी संबंधित हे 10 मोठे नियम लागू; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम; काय बदललं तुमच्यासाठी?

New Money Rules : 2025 वर्षात बँकिंगपासून करव्यवस्था, UPI पासून Aadhaar ते FASTag पर्यंत अनेक मोठे बदल झाले आणि त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला. यातच यावर्षी पैशांशी संबंधित कोणते मोठे बदल झाले आणि त्याचा तुमच्या दैनंदिन खर्च, सेव्हिंग आणि ट्रान्झॅक्शनवर कसा परिणाम झाला हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर ही संपूर्ण यादी एकदा बघा..1. चेक फक्त काही तासांत क्लियर होणार RBI ने चेक क्लियरिंगमध्ये मोठा बदल केला. 4 ऑक्टोबर 2025 पासून बहुतेक चेक फक्त काही तासांत क्लियर होतात.2. झिरो बॅलन्स अकाउंटला फ्री सुविधाRBI च्या नव्या नियमांनुसार:UPI, IMPS, NEFT, RTGS हे विथड्रॉवल मानले जाणार नाहीतहे सर्व व्यवहार फ्री आणि अनलिमिटेडमहिन्यात 4 वेळा फ्री कॅश विथड्रॉवलATM/Debit Card पूर्णपणे फ्री, कोणताही वार्षिक शुल्क नाही. .3. जन धन खात्यांसाठी RE-KYC बंधनकारक2025 मध्ये जनधन खाते धारकांना RE-KYC करणे बंधनकारक आहे. RE-KYC न केल्यास खाते बंद होऊ शकते आणि सरकारी सबसिडी रोखली जाऊ शकते. 4. UPI चे नवे नियम2025 मध्ये UPI वापरकर्त्यांसाठी मोठे बदल झाले.दररोज फक्त 50 वेळा बॅलन्स चेक करता येणार SIP, OTT सारख्या ऑटो-पेमेंट्ससाठी नवीन वेळापत्रकपीक-टाईममध्ये (सकाळी 10–1 आणि संध्याकाळी 5–9:30) ऑटो-पे होणार नाहीप्रत्येक व्यवहारानंतर बँक बॅलन्स अपडेट पाठवणार.5. बँक अकाउंटला आता 4 पर्यंत नॉमिनीRBI च्या नवे नियमांनुसार- एका खात्याला चार नॉमिनी ठेवता येतीलप्रत्येक नॉमिनीला वेगवेगळं टक्केवारी वाटप करता येईल. नॉमिनी शिवाय खाते उघडणंही शक्य आहे. 6. Aadhaar अपडेट आणखी सोपंनाव, पत्ता, मोबाईल ऑनलाइन अपडेटसाठी ₹75 शुल्क बायोमेट्रिक अपडेटसाठी ₹125 शुल्कमुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट एक वर्ष मोफत मिळणार. .US Fed Rate Cut: फेड रिझर्व्हने केली सलग तिसऱ्यांदा व्याजदरात कपात; भारतीय शेअर बाजार आणि सोन्याच्या किमतींवर काय परिणाम होणार?.7. Unified Pension Scheme (UPS) लागू 1 एप्रिल 2025 पासून UPS लागू झाले आहे. 25 वर्ष सेवा पूर्ण केल्यासशेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी बेसिक पगाराचे 50% पेंशन मिळणार आहे. याचा 23 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. 8. FASTag चे नवे नियमKYV (Know Your Vehicle) अनिवार्यKYV न केल्यास FASTag निष्क्रियकॅशवर दुप्पट टोल भरावा लागणार UPI/डिजिटल पेमेंट केल्यास 1.25 पट शुल्क .9. नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅबबजेट 2025 नुसार- नवीन करप्रणालीमध्ये ₹12 लाखपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहील. 75,000 च्या स्टँडर्ड कपातीसह ₹12.75 लाखपर्यंतचा पगार पूर्णपणे करमुक्त असणार आहे. 10. TCS आणि TDS नियमांमध्ये बदलवरिष्ठ नागरिकांसाठी व्याजवरील TDS मर्यादा ₹1 लाख असणार. परदेशी प्रवास व मोठ्या व्यवहारांसाठी TCS मर्यादा ₹10 लाख असणार आहे. .Income Tax Department : सावधान! तुमच्या या 10 व्यवहारांवर आयकर विभागाची कडक नजर; छोटी चूकही नोटीस आणू शकते!.11. GST चे दोनच स्लॅब22 सप्टेंबर 2025 पासून संपूर्ण देशात फक्त दोन GST स्लॅब करण्यात आले आहेत. तर, लक्झरी किंवा हानिकारक वस्तूंवर 40% GST लागू राहणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.