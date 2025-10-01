Aadhaar Card Update : आता आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे; UIDAI चा मोठा निर्णय

Summaryआधार कार्ड अपडेट करण्याचे शुल्क वाढले असून १ ऑक्टोबरपासून नवे दर लागू झाले.नवजात मुलांसाठी आधार कार्ड बनवणे पूर्णपणे मोफत राहील.५–७ आणि १५–१७ वयोगटातील मुलांना बायोमेट्रिक अपडेट मोफत असेल, मात्र ते अनिवार्य आहे..आधार कार्डमधील चुका दुरुस्त करणे किंवा कार्ड अपडेट करणे आता महाग झाले आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने ( UIDAI) आधारशी संबंधित सेवांसाठी शुल्क वाढवले आहे जे आज १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. नवीन आधार कार्ड बनवण्यासाठी अद्याप कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पूर्वी आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी शुल्क ५० रुपये होते, जे आता ७५ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणेआधारमधील बायोमेट्रिक अपडेटसाठी शुल्क देखील १०० वरून १२५ रुपये पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, म्हणजेच तुम्हाला आता ₹२५ अधिक द्यावे लागतील..आधार कार्डमधील चुका दुरुस्त करणे किंवा कार्ड अपडेट करणे आता महाग झाले आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (UIDAI) आधारशी संबंधित सेवांसाठी शुल्क वाढवले आहे जे आज १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. नवीन आधार कार्ड बनवण्यासाठी अद्याप कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पूर्वी आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी शुल्क ५० रुपये होते, जे आता ७५ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, आधारमधील बायोमेट्रिक अपडेटसाठी शुल्क देखील १०० वरून १२५ रुपये पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, म्हणजेच तुम्हाला आता ₹२५ अधिक द्यावे लागतील..युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने जवळजवळ पाच वर्षांनी हे शुल्क वाढवले आहे. नवजात मुलांसाठी आधार कार्ड मोफत असतील. आधार कार्ड जारी केल्यानंतर त्यांचे नाव, पत्ता, बायोमेट्रिक्स किंवा इतर तपशील अपडेट करणाऱ्यांना हे शुल्क लागू होते. नवजात बाळाचे आधार कार्ड जारी केल्यानंतर, पाच वर्षांच्या वयात बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक असते. त्यानंतरचे अपडेट ५ ते ७ वर्षे आणि १५ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलांना आवश्यक असतात..Aadhaar Card Rules : आधारकार्डचे 'हे' नियम जाणून घ्या, चूक केल्यास होऊ शकतो तुरुंगवास; १० लाखांचा दंडही भरावा लागेल.UIDAI ने ५ ते ७ आणि १५ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी सवलत दिली आहे. आता या वयोगटातील लोकांना बायोमेट्रिक अपडेटसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. पूर्वी यासाठी ५० रुपये होते शुल्क होते. पण त्यांच्यासाठी हे अपडेट अनिवार्य राहील.. घरी किंवा सोयीस्कर पत्त्यावर मशीन पोहोचवून आधार अपडेट करण्यासाठी शुल्क वाढवण्यात आलेले नाही. यासाठी ७०० रुपये आकारले जातात, परंतु ते वाढवण्यात आलेले नाही. UIDAI ला ईमेल पाठवणे या सुविधेचा लाभ घेता येतो. .FAQs प्र.१: आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी किती शुल्क आहे? 👉 डेमोग्राफिक अपडेट ₹७५ आणि बायोमेट्रिक अपडेट ₹१२५ आहे.प्र.२: नवीन आधार कार्ड बनवण्यासाठी शुल्क आकारले जाते का? 👉 नाही, नवीन आधार कार्ड बनवणे मोफत आहे.प्र.३: नवजात मुलांसाठी आधार कार्ड मोफत आहे का? 👉 होय, नवजात मुलांसाठी आधार कार्ड मोफत आहे.प्र.४: मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट कधी अनिवार्य असते? 👉 ५–७ वर्षे आणि १५–१७ वर्षे या वयोगटात बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य आहे.प्र.५: घरी बसून आधार अपडेट केल्यास किती शुल्क आहे? 👉 यासाठी ₹७०० शुल्क आहे आणि यात बदल झालेला नाही.प्र.६: UIDAI ने शुल्क का वाढवले? 👉 जवळजवळ ५ वर्षांनंतर UIDAI ने सेवा खर्च लक्षात घेऊन शुल्क वाढवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.