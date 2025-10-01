Sakal Money

Aadhaar Card Update : आता आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे; UIDAI चा मोठा निर्णय

Aadhaar Update Charges : आधारकार्ड अपडेट करण्यासाठी यापूर्वी ५० रुपये शुल्क आकारले जात होते मात्र यात आता वाढ करण्यात आली आहे, मात्र नवीन आधार कार्ड काढण्यासाठी कोणेतेही शुल्क अद्याप आकारले जाणार नाही.
UIDAI increases Aadhaar card update charges. Aadhaar update fee hiked to ₹75, biometric update now ₹125.

UIDAI increases Aadhaar card update charges. Aadhaar update fee hiked to ₹75, biometric update now ₹125.

आधार कार्ड अपडेट करण्याचे शुल्क वाढले असून १ ऑक्टोबरपासून नवे दर लागू झाले.

नवजात मुलांसाठी आधार कार्ड बनवणे पूर्णपणे मोफत राहील.

५–७ आणि १५–१७ वयोगटातील मुलांना बायोमेट्रिक अपडेट मोफत असेल, मात्र ते अनिवार्य आहे.

आधार कार्डमधील चुका दुरुस्त करणे किंवा कार्ड अपडेट करणे आता महाग झाले आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने ( UIDAI) आधारशी संबंधित सेवांसाठी शुल्क वाढवले ​​आहे जे आज १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. नवीन आधार कार्ड बनवण्यासाठी अद्याप कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पूर्वी आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी शुल्क ५० रुपये होते, जे आता ७५ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणेआधारमधील बायोमेट्रिक अपडेटसाठी शुल्क देखील १०० वरून १२५ रुपये पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, म्हणजेच तुम्हाला आता ₹२५ अधिक द्यावे लागतील.

