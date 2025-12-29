Aadhaar Updates : UIDAI च्या नवीन सूचना! आधार कार्ड स्कॅमपासून वाचण्यासाठी करा ही 5 कामे

Aadhaar Card Scams : भारतात आपल्या सर्वांसाठी आधार हा अत्यंत महत्त्वाचा ओळखीचा पुरावा आहे. त्यामुळे भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने नागरिकांच्या सुविधेसाठी नुकतेच नवीन अपडेटेड आधार ॲप लॉन्च केले आहे. या ॲपमध्ये अनेक नवे फीचर्स देण्यात आले असून, त्यामुळे आता लोकांना आधार कार्डसारखी कागदपत्रे आपल्यासोबत बाळगण्याची गरज राहणार नाही. .UIDAI ने नवीन ॲपसोबतच नागरिकांना आपल्या अधिकृत 'X'अकाउंटवरून डेटा सुरक्षेबाबत महत्त्वाच्या सूचना देखील जारी केल्या आहेत. आपली माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी नागरिकांनी या सुचनांचे पालन करावे असे UIDAI म्हटले आहे. .आधारची सुरक्षा का महत्त्वाची आहे?आधार कार्ड हे अनेक अत्यावश्यक सरकारी आणि खासगी सेवांसाठी वापरले जाते. जर आधारची माहिती चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागली, तर तुमचा बायोमेट्रिक आणि वैयक्तिक डेटा गैरवापरला जाऊ शकतो. यामुळे सायबर फसवणूक, आर्थिक नुकसान आणि ओळख चोरी यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात..Gold Rate Today : आठवड्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .आधार सुरक्षित ठेवण्यासाठी 5 सोपे उपाय१. OTP कधीही शेअर करू नकाUIDAI च्या सूचनेनुसार, आधारशी संबंधित OTP कोणालाही सांगू नका. OTP ही तुमच्या डेटाची शेवटची आणि महत्त्वाची सुरक्षा पायरी आहे. OTP शिवाय कोणीही तुमच्या माहितीपर्यंत पोहोचू शकत नाही.२. मास्क्ड आधारचा वापर कराजेव्हा तुम्ही हॉटेल, सिम कार्ड किंवा इतर सेवांसाठी ओळख देत असताना अशावेळी मास्क्ड आधार वापरणे अधिक सुरक्षित आहे. यात आधार क्रमांकातील पहिले ८ अंक लपवलेले असतात आणि फक्त शेवटचे ४ अंक दिसतात..Railway Ticket Upgrade : स्लीपरच्या पैशात AC प्रवास! तेही एकही रुपया जास्त न देता? जाणून घ्या काय आहे रेल्वेचा ऑटो अपग्रेड नियम.३. बायोमेट्रिक लॉक सुरू ठेवाआधारच्या अधिकृत ॲप किंवा वेबसाइटवरून तुमचे फिंगरप्रिंट, आयरिस आणि फेस डेटा लॉक करा. यामुळे तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही तुमचे बायोमेट्रिक वापरू शकणार नाही.४. आधारची माहिती ऑनलाइन शेअर करू नकाआधार कार्डचा फोटो किंवा झेरॉक्स सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर टाकू नका. कारण, जर तुम्ही अशा ठिकाणी तुमची माहिती शेअर केली तर सायबर फसवणूक करणारे लोक तुमच्या खासगी माहितीचा गैरवापर करू शकतात.५. अधिकृत हेल्पलाइनशी संपर्क साधातुमच्या आधार डेटाचा गैरवापर झाल्याची शंका वाटल्यास किंवा कोणतीही सायबर फसवणूक झाल्यास तात्काळ UIDAI च्या अधिकृत हेल्पलाइनवर संपर्क साधा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.