Adani समूह आता स्मार्ट मीटर कंपनी विकत घेण्याच्या तयारीत; 1500 कोटींची डील होण्याची शक्यता...

Adani Group: देशात सध्या प्रत्येक घरात स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. अशातच स्मार्ट वीज आणि गॅस मीटर तयार करणारी प्रमुख कंपनी पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही कंपनी विकत घेण्यासाठी अदाणी एनर्जी सोल्युशन्स, अप्रावा एनर्जी आणि प्रायव्हेट इक्विटी फंड अॅक्टिस यांच्यासह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. जवळपास १५०० कोटी रुपयांची डील होणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलारिस स्मार्ट मीटरिंगची मूळ कंपनी आय स्क्वायर्ड कॅपिटल आता या व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीच्या विक्रीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून काही निवडक कंपन्यांशी सध्या चर्चा सुरू आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत हा व्यवहार पूर्ण होणार असल्याची शक्यता आहे..Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार.आय स्क्वायर्ड कॅपिटलने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सुमारे १०० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक करून या कंपनीतील हिस्सा विकत घेतला होता. उर्वरित हिस्सा समुन्नती सिंगापूरकडे असून त्याचे मालक यशराज खेतान आहेत. पोलारिस कंपनी घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी स्मार्ट मीटर तयार करते. उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये कंपनीला लाखो स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोठी कामेही मिळाली आहेत. उत्तर प्रदेशात लखनऊ आणि अयोध्या परिसरात ५१ लाख, तर पश्चिम बंगालमध्ये २२ लाख स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम कंपनीकडे आहे..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.दरम्यान, स्मार्ट मीटर हे डिजिटल उपकरण असून ते वीज किंवा गॅसचा वापर नोंदवून संबंधित कंपनीपर्यंत माहिती पोहोचवतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष वापरानुसार बिल तयार होते. तसेच वीज वितरणातील तांत्रिक अडचणी आणि नुकसान कमी करण्यासही मदत होते. केंद्र सरकारने रिवॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीमअंतर्गत २०२७ पर्यंत देशभरात २५ कोटी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.