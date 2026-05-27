Adani Net Worth: जगातील श्रीमंतांच्या यादीत मोठा उलटफेर! अडाणींची एका दिवसात 84,500 कोटींची कमाई; अंबानी किती नंबरवर?

World Richest People: जगभरातील अरबपतींच्या यादीत पुन्हा एकदा मोठी उलटफेर झाली आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत काल मोठी वाढ पहायाला मिळाली. त्यांच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये झालेल्या मोठ्या उसळीनंतर एकाच दिवसांत अदानी यांची संपत्ती तब्बल 84,500 कोटी रुपयांनी वाढली. .झुकरबर्ग मागे पडले अदानी यांच्या संपत्तीसोबतच ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स च्या जगभरातील टॉप 10 श्रीमंत लोकांच्या यादीतही उलटफेर दिसून आला. लैरी एलिसन हे आता जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत 5 व्या नंबरवर पोहचले आहे. त्यांनी मेटाचे मार्क झुकरबर्ग यांना मागे टाकत ही झेप घेतली आहे..Gold Rate Today: 6 दिवसांत 5 वेळा सोनं स्वस्त! उच्चांकापासून तब्बल 22 हजारांनी घसरलं; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव?.दरम्यान, मायक्रोसॉफ्टचे स्टीव बाल्मर यांनी पुन्हा टॉप 10 मध्ये एंट्री केली आहे. त्यांनी जिम वाल्टन यांची जागा घेतली असून आता वाल्टन टॉप 10 यादीतून बाहेर फेकले गेले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार अदानी यांची संपत्ती आता तब्बल 117 अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे. तर देशातील दुसऱ्या नंबरचे श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांची संपत्ती आता 89.1 अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे..मस्क यांनी 5 महिन्यांत अदानी इतकी संपत्ती कमावली संपत्तीच्या दृष्टीने बघितले तर इलॉन मस्क ते अडाणी या सर्वांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. जगातील सर्वात सहरेंनात व्यक्ती मस्क यांच्या संपत्तीत या वर्षात तब्बल 114 अब्ज डॉलरची भर पडली आहे. मस्क यांची ही वाढ जवळपास अदानी यांच्या संपत्ती एवढी आहे. दरम्यान मस्क यांची एकूण संपत्ती आता तब्बल 733 अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे.दुसऱ्या नंबरवर असणारे लैरी पेज यांची संपत्ती देखील या वर्षात 59.3 अब्ज डॉलरने वाढली असून एकूण संपत्ती आता 328 अब्ज डॉलर झाली आहे. तर तिसरे श्रीमंत व्यक्ती सर्गी ब्रिन यांची संपत्ती 59.3 अब्ज डॉलरने वाढून तब्बल 305 अब्ज डॉलर एवढी झाली आहे..Bank Holiday: कामाची बातमी! 27 मे की 28 मे? बकरी ईदमुळे महाराष्ट्रातील बँका नेमक्या कधी बंद राहणार?.जगातील टॉप-10 सर्वात श्रीमंत व्यक्तीइलॉन मस्क - 733 अब्ज डॉलरलैरी पेज - 328 अब्ज डॉलरसर्गी ब्रिन - 305 अब्ज डॉलरजेफ बेजोस - 248 अब्ज डॉलरलॅरी एलिसन - 248 अब्ज डॉलरमार्क झुकरबर्ग - 218 अब्ज डॉलरमाइकल डेल - 192 अब्ज डॉलरजेनसेन हुआंग - 178 अब्ज डॉलरबर्नार्ड अर्नाल्ट - 160 अब्ज डॉलरस्टीव बाल्मर - 147 अब्ज डॉलर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.