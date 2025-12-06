Sakal Money

करप्रणाली सुलभ केल्यानंतर 'या' विभागात'क्लीन-अप ऑपरेशन' सुरू होणार; अर्थमंत्र्यांनी सांगितले सरकारचे पुढील लक्ष्य

Central Government Customs System Reform News: आयकर संपला. सरकार आता कोणत्या बदलांवर लक्ष केंद्रित करत आहे? याचे निर्मला सीतारमण यांनी संकेत दिले आहेत.
केंद्र सरकारने आयकर प्रणाली सुलभ करून आधीच एक मोठी आघाडी जिंकली आहे. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील मोठ्या बदलाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. यावेळी लक्ष्य सीमाशुल्क व्यवस्था आहे. जिथे स्वच्छता मोहीम सुरू होणार आहे. हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशिप समिट २०२५ मधील अर्थमंत्र्यांच्या विधानावरून असे दिसून आले की, सरकार आता व्यवसाय, आयात-निर्यात आणि उद्योगासाठी मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात करत आहे.

