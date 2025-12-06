करप्रणाली सुलभ केल्यानंतर 'या' विभागात'क्लीन-अप ऑपरेशन' सुरू होणार; अर्थमंत्र्यांनी सांगितले सरकारचे पुढील लक्ष्य

केंद्र सरकारने आयकर प्रणाली सुलभ करून आधीच एक मोठी आघाडी जिंकली आहे. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील मोठ्या बदलाचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. यावेळी लक्ष्य सीमाशुल्क व्यवस्था आहे. जिथे स्वच्छता मोहीम सुरू होणार आहे. हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशिप समिट २०२५ मधील अर्थमंत्र्यांच्या विधानावरून असे दिसून आले की, सरकार आता व्यवसाय, आयात-निर्यात आणि उद्योगासाठी मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात करत आहे. .हा संकेत महत्त्वाचा आहे कारण अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सादर होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सीमाशुल्क व्यवस्थेत आता सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ व्यवसाय सुलभता सुधारणार नाही तर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि आयात-निर्यात प्रक्रिया सोपी होईल. सरकारने आयकर प्रशासनात फेसलेस सिस्टम लागू केल्याप्रमाणे सीमाशुल्क विभागाचे आधुनिकीकरण आणि पारदर्शक बनवण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी सांगितले..Rupee vs Dollar : रुपया रोज का घसरतोय? डॉलर एवढा का महागतोय? त्यामुळे सोन्याचे भाव का वाढतात? जाणून घ्या पैशाच्या ABCD मागचं सत्य.सीतारमण यांनी चिंता व्यक्त केली . त्या म्हणाल्या की अनेक राज्ये मोफत देणग्या जाहीर करण्यासाठी महागडे कर्ज घेतात. ज्यामुळे त्यांच्या बजेटवर मोठा दबाव येतो. केंद्र सरकार राज्यांना त्यांचे कर्ज चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास मदत करण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधत आहे. ३ डिसेंबर रोजी रुपया ९०.४३ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. .LIC Insurance : LIC च्या योजनेसमोर FD देखील फेल! महिन्याला भरा फक्त ₹1500 आणि मुलांच्या लग्नासाठी मिळवा तब्बल ₹25 लाख.अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, रुपया त्याच्या नैसर्गिक पातळीला पोहोचेल. त्यांनी पुढे म्हटले की भारताची अर्थव्यवस्था आज पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे. महागाई नियंत्रणात आहे, वाढ कायम आहे आणि बाह्य परिस्थिती असूनही मूलभूत घटक स्थिर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.