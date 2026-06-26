Amazon Investment: Amazon ची भारतात 48 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा! कंपनीच्या सीईओंची पंतप्रधानांशी चर्चा; रोजगारही वाढणार

Amazon News: अॅमेझॉनचे CEO अँडी जॅसी यांनी आज 25 जून 2026 रोजी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी अॅमेझॉन 2030 पर्यंत देशातील AI आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त 13 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा जॅसी यांनी केली. यामुळे 2026 ते 2030 दरम्यान एआय आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तारासाठी अॅमेझॉनची गुंतवणूक 21 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होणार आहे. त्यामुळे Amazon ही भारतातील AI आणि क्लाऊड इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वात मोठ्या जागतिक कंपन्यांपैकी एक ठरणार आहे. .मुंबई आणि हैदराबादमध्ये डेटा सेंटरया गुंतवणुकीद्वारे Amazon Web Services (AWS) मुंबई आणि हैदराबाद येथील डेटा सेंटरची क्षमता वाढवणार आहे. यामुळे स्टार्टअप्स, उद्योग समूह आणि सरकारी संस्थांना अत्याधुनिक AI चिप्स, AI सेवा, सुरक्षित क्लाऊड सुविधा आणि आधुनिक डेव्हलपर टूल्स उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी भारतीय कंपन्यांना नवकल्पना, व्यवसाय विस्तार आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अधिक सुलभ होईल..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! 165 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; जूनमध्ये 16 हजारांची घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव.ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स2010-2030 या कालावधीत अॅमेझॉनची भारतातील एकूण गुंतवणूक 88 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. Amazon ने स्पष्ट केले की AI आणि क्लाऊड क्षेत्रासोबतच भारतातील ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स व्यवसायातही मोठी गुंतवणूक सुरू राहणार आहे. कंपनी यावर्षी 20 हून अधिक नवीन फुलफिलमेंट सेंटर्स आणि 100 पेक्षा जास्त लास्ट-माईल डिलिव्हरी स्टेशन सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे विशेषतः टियर-3 आणि टियर-4 शहरांमधील ग्राहकांना अधिक जलद आणि विश्वासार्ह डिलिव्हरी सेवा मिळण्यास मदत होईल..सम्मान’ उपक्रमकंपनीने ‘सम्मान’ नावाचा विशेष उपक्रमही जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स नेटवर्कमध्ये कार्यरत हजारो डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे..भारतातील कामगिरीAmazon च्या माहितीनुसार, कंपनीने भारतात काम सुरू केल्यापासून सुमारे 1.2 कोटी लघु उद्योगांचे डिजिटायझेशन करण्यात मदत केली आहे. तसेच 20 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक ई-कॉमर्स निर्यात सक्षम केली असून 28 लाख रोजगारांना पाठबळ दिले आहे..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.38 लाख नोकऱ्या Amazon चे या गुंतवणुकीतून 2030 पर्यंत भारतात सुमारे 38 लाख थेट आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. शिवाय 15 लाख लहान व्यवसायांना ‘एआय’चा तंत्रज्ञानाचा फायदा मिळवून देणे, सरकारी शाळांमधील 40 लाख विद्यार्थ्यांना ‘एआय’चे मोफत शिक्षण आणि भारतीय विक्रेत्यांच्या माध्यमातून 80 अब्ज डॉलरची एकूण ई-कॉमर्स निर्यात करण्याची ‘अमेझॉन’ची योजना आहे.मोदींच्या या भेटीनंतर जॅसी म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘विकसित' व ‘आत्मनिर्भर' भारताच्या संकल्पनेने प्रेरित आहोत आणि भारताच्या विकासाच्या प्रवासात दीर्घकालीन भागीदार राहण्यासाठी कटिबद्ध आहोत."दरम्यान, अँडी जॅसी यांनी भारतातील ई-कॉमर्स, AI आणि क्लाऊड व्यवसायात मजबूत वाढ होत असल्याचे सांगत, विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या ध्येयाला Amazon दीर्घकालीन भागीदार म्हणून साथ देत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.