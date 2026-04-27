Amazon चा मोठा प्लॅन! 100 शहरांमध्ये Quick Commerce विस्तार; 16,000 शेतकऱ्यांना जोडणार, ऑपरेशन्ससाठी 2,800 कोटींची गुंतवणूक जाहीर

Amazon Now: ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Amazon India ने आज जाहीर केले की त्यांची क्विक कॉमर्स सेवा "Amazon Now" आता देशातील 100 शहरांमध्ये विस्तारली जाणार आहे. या विस्तारासाठी कंपनी 1,000 हून अधिक मायक्रो-फुलफिलमेंट सेंटर्स उभारणार आहे. हा निर्णय काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या 2,800 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीनंतर आला आहे. .कुठे सुरू होणार?सध्या Amazon Now ही सेवा दिल्ली, मुंबई आणि बंगळुरू या शहरांमध्ये कार्यरत असून, येथे सुमारे 300 मायक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स आहेत. आता कंपनी ही सेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्तारण्याच्या तयारीत आहे.आता या विस्तारामध्ये पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपूर, लखनऊ, कानपूर, चंदीगड, अहमदाबाद, मेरठ, म्हैसूर, पानीपत, कोची, अमृतसर, मंगळूर आणि विशाखापट्टणम यांसारख्या मेट्रो तसेच नॉन-मेट्रो शहरांचा समावेश आहे.या योजनेत 'Farm-to-Consumer' मॉडेलवर विशेष भर दिला जात आहे. त्यासाठी 16,000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आपल्या सप्लाय चेनमध्ये सामील केले जाईल असे Amazon ने सांगितले आहे. .Amazon India च्या या नव्या सेवेबाबत कंपनीचे उपाध्यक्ष हर्ष गोयल यांनी सांगितले की, "ग्राहकांना Amazon Now चा अनुभव खूप आवडत आहे. या यशामुळे आम्ही विस्ताराची गती वाढवली असून, 100 शहरांमध्ये ही सेवा पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे." .Amazon ची 2,800 रुपयांची गुंतवणूकयाआधी अॅमेझॉन इंडियाने देशातील ऑपरेशन्स नेटवर्क अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सहयोगींच्या सुरक्षा, आरोग्य व आर्थिक कल्याणासाठी 2,800 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. ही गुंतवणूक कंपनीच्या 2030 पर्यंत भारतात 35 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग मानली जाते. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कंपनी आपले फुलफिलमेंट सेंटर्स, सॉर्टेशन सेंटर्स आणि लास्ट-माईल डिलिव्हरी नेटवर्क विस्तारण्यावर भर देणार आहे. यावेळीच त्यांनी क्विक कॉमर्स सेवा वाढविली जाईल हे जाहीर केले होते. .अॅमेझॉन इंडियाचे अभिनव सिंग यांनी सांगितले की, "2013 पासून आम्ही भारतातील प्रत्येक पिन कोडपर्यंत पोहोचणारे मजबूत नेटवर्क उभारले आहे. या नेटवर्कच्या केंद्रस्थानी आमचे कर्मचारी आहेत. त्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देणे ही आमची जबाबदारी आहे."कंपनीने या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून - 'प्रोजेक्ट आश्रय' अंतर्गत देशभरात विश्रांती केंद्रांचा विस्तार करण्यात येणार असून, येथे डिलिव्हरी सहयोगींना आरामदायी सुविधा उपलब्ध होतील. वैद्यकीय व अपघाती विमा संरक्षण अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. 'समृद्धी' उपक्रमाद्वारे हजारो सहयोगी आणि 2 लाखांहून अधिक समुदाय सदस्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. आरोग्य शिबिरे, मानसिक आरोग्य उपक्रम, ट्रक चालकांसाठी 'सुश्रुत' योजना आणि सहयोगींच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत..दरम्यान, तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर, कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंगचा वापर करून डिलिव्हरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनवणार आहे. यामध्ये ड्रायव्हिंग अलर्ट्स, सुधारित नेव्हिगेशन आणि कार्यप्रवाह सुलभता यांचा समावेश असेल.