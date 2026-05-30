Gold News: सोनं महागलं, आता ड्युटीचाही भार! सरकारच्या 'या' एका निर्णयाने सोन्याची चमक फिकी; खरेदीत तब्बल ७०% घट

भारतातील सोन्याच्या खरेदीला मोठा फटका बसला आहे. सरकारने अलीकडेच आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे देशभरातील मागणीत जवळपास ७०% घट झाली आहे. सराफ आणि सोने व्यापाऱ्यांच्या मते, वाढलेले शुल्क, महागाई आणि ग्राहकांची कमकुवत मागणी यांमुळे लोक नवीन सोने खरेदी करण्यापासून परावृत्त होत आहेत. भारत हा जगातील सोन्याच्या सर्वात मोठ्या उपभोक्त्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे, मागणीतील ही लक्षणीय घट बाजारासाठी एक महत्त्वपूर्ण संकेत म्हणून पाहिली जात आहे..मे महिन्यात, सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोन्याची आयात कमी करणे आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करणे हा या निर्णयाचा उद्देश होता. याचा सोन्याच्या किमतींवर थेट परिणाम झाला. ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोने महाग झाले. शुल्कवाढीमुळे सोन्यावरील एकूण कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. ज्यामुळे खरेदीदारांची आवड कमी होत असल्याचे दिसते..Bank Holiday: जूनमध्ये तब्बल 13 दिवस बँकांना सुट्टी! महाराष्ट्रात किती दिवस बंद राहणार बँका? RBI ची यादी पाहा.उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, २७ मे रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात देशातील सोन्याची मागणी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील सुमारे २५ टनांच्या तुलनेत घटून सुमारे ७.५ टन झाली आहे. ही खरेदीतील एक लक्षणीय घट दर्शवते. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, शुल्कवाढीपासून बाजारातील मागणीत अंदाजे ७०% घट झाली आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सोन्याच्या मागणीतील घसरणीमागे वाढते आयात शुल्क हे एकमेव कारण नाही. .पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती, अन्नधान्याची महागाई आणि घरगुती खर्चावरील वाढता ताण ही कारणेही लोकांना सोने खरेदी करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. जेव्हा कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग जीवनावश्यक खर्चांवर खर्च होतो. तेव्हा लोक सोन्यासारख्या मोठ्या खरेदी पुढे ढकलतात. यामुळेच बाजारातील ग्राहकांची संख्या कमी होत आहे. सराफांच्या मते, ग्राहक आता जड आणि महागड्या दागिन्यांऐवजी हलके दागिने खरेदी करत आहेत. .Gold Rate Today: सोनं पुन्हा स्वस्त झालं! उच्चांकापासून 22,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचे ताजे भाव .अनेक जण नवीन दागिन्यांची खरेदी पुढे ढकलून, पैसे मिळवण्यासाठी आपले जुने दागिने विकत आहेत. दक्षिण भारतासह अनेक प्रमुख बाजारपेठांमध्ये, ग्राहक अधिकाधिक कमी किमतीच्या आणि हलक्या दागिन्यांकडे वळत आहेत. सोन्याच्या मागणीतील या घसरणीचा सर्वात मोठा परिणाम लहान आणि स्थानिक सराफांवर झाला आहे. मोठे ब्रँड्स त्यांच्याकडील साठा आणि भक्कम ग्राहकवर्गामुळे काही प्रमाणात परिस्थिती सांभाळू शकत आहेत, परंतु लहान व्यापाऱ्यांसाठी विक्रीतील घट हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. .Mukesh Ambani: 1 रुपयाही पगार नाही, तरी देशातील दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती! मुकेश अंबानींची कमाई नेमकी कशी होते?.सराफा व्यापाऱ्यांचा असाही विश्वास आहे की, कायदेशीर आणि बेकायदेशीर बाजारपेठांमधील दरांची तफावत वाढल्यामुळे, वाढीव शुल्कामुळे तस्करीचा धोका वाढू शकतो. जागतिक सुवर्ण परिषदेच्या अंदाजानुसार, वाढलेल्या आयात शुल्कामुळे २०२६ मध्ये भारताची सोन्याची मागणी ५०-६० टनांनी कमी होऊ शकते. ही घट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे १०% असेल. जर सोन्याचे भाव उच्च राहिले आणि महागाईचा दबाव कायम राहिला, तर येत्या काही महिन्यांत बाजारपेठ मंद राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.