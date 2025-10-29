भारताच्या GDPपेक्षा Appleची मार्केट व्हॅल्यू जास्त, iPhone 17ने केली कमाल

दिग्गज टेक कंपनी Appleचे बाजार भांडवल ४ ट्रिलियन डॉलरच्या वर पोहोचलं आहे. भारतीय चलनानुसार कंपनीचं बाजार मूल्य ३५२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. हा आकडा भारताच्या जीडीपी इतका आहे. वर्ल्ड बँकेच्या पोर्टनुसार भारताचा जीडीपी जवळपास ३.९१ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या डेटानुसार, अमेरिका आणि चीनमध्ये iPhone17ची सुरुवातीची विक्री ही जुन्या मॉडेलच्या तुलनेत १४ टक्के जास्त झालीय. भारतासह जगभरात iPhone 17ला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे..बाजारमूल्य ४ ट्रिलियन डॉलरच्या वर पोहोचणारी अॅपल ही तिसरी कंपनी ठरली आहे. याआधी एनवीडिया आणि मायक्रोसॉफ्टने हा मैलाचा दगड गाठला आहे. एनवीडियाचं बाजारमूल्य ४१५ लाख कोटी रुपये इतकं आहे. तर मायक्रोसॉफ्टचं बाजारमूल्य ३५८ लाख कोटी रुपये आहे. या दोन्ही कंपन्या अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत..अॅपलचे शेअर्स काही वेळासाठी २६९.८९ डॉलरवर पोहोचले होते. यामुळे कंपनीचं बाजारमूल्य ४.००५ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचलं. मात्र दिवसअखेर शेअर्स ०.१ टक्के वाढीसह बंद झाला. तर बाजारमूल्य ३.९९२ ट्रिलियन डॉलर इतकं झालं..Montha Cyclone update : आंध्र प्रदेशला मोंथा वादळ धडकले; विदर्भात आज पावसाचा जोरदार तडाखा बसण्याचा अंदाज.शेअर मार्केटमध्ये ही अॅपलच्या शेअर्समध्ये तेजी आयफोन १७ आणि आयफोन एअरच्या लोकप्रियतेमुळं आलीय. लाँचिंगच्या काही आठवड्याच्या आतच नव्या आयफोनने धुमाकूळ घातलाय. आयफोन एअरलासुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अॅपल कंपनीच्या फायद्यात अर्धा वाटा हा आयफोनचा आहे..अॅपलनं ९ सप्टेंबरला जागतिक बाजारात नवा आयफोन लाँच केला होता. यात आयफोन १७, आयफोन १७ प्रो, आयफोन १७ प्रो मॅक्स आणि आयफोन एअरचा समावेश आहे. आयफोन एअर हा स्लिम फोन असून यात बॅक पॅनेलवर सिंगल कॅमेरा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.