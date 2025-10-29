Sakal Money

भारताच्या GDPपेक्षा Appleची मार्केट व्हॅल्यू जास्त, iPhone 17ने केली कमाल

Apple Market Value : iPhone 17 लाँच केल्यानंतर Apple कंपनीच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये मोठी वाढ झालीय. भारताच्या जीडीपीपेक्षा अॅपल कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू जास्त आहे. कंपनीच्या शेअर्समध्येही मोठी तेजी दिसून आलीय.
सूरज यादव
दिग्गज टेक कंपनी Appleचे बाजार भांडवल ४ ट्रिलियन डॉलरच्या वर पोहोचलं आहे. भारतीय चलनानुसार कंपनीचं बाजार मूल्य ३५२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलंय. हा आकडा भारताच्या जीडीपी इतका आहे. वर्ल्ड बँकेच्या पोर्टनुसार भारताचा जीडीपी जवळपास ३.९१ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या डेटानुसार, अमेरिका आणि चीनमध्ये iPhone17ची सुरुवातीची विक्री ही जुन्या मॉडेलच्या तुलनेत १४ टक्के जास्त झालीय. भारतासह जगभरात iPhone 17ला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

