FII Investment: भारतावर ‘एफआयआय’ नाराज?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारत आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मजबूत ‘जीडीपी’ वाढ, डिजिटल इंडियाचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांवरील विक्रमी खर्च यामुळे भारताबद्दल जागतिक स्तरावर कमालीची उत्सुकता आहे. मात्र, या सकारात्मक वातावरणाचे रूपांतर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) गुंतवणुकीत होताना दिसत नाही. उलट, जागतिक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारात अपेक्षेइतका विश्वास दाखवण्याऐवजी काहीसे साशंक दिसत आहेत..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .नाराजीची प्रमुख कारणे१) करप्रणालीतील अनिश्चितता :‘एफआयआय’च्या या नाराजीमागे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे करप्रणालीतील अनिश्चितता. भारतात गुंतवणूक करताना कॅपिटल गेन टॅक्स, एसटीटी आणि विविध सरचार्जेसचा मोठा भार सहन करावा लागतो. त्यातच नियमांमध्ये वारंवार होणारे बदल ‘पॉलिसी स्टॅबिलिटी’ला धक्का लावतात. दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी स्थिर कररचना आवश्यक असते, जिथे भारताची पाटी थोडी कोरी दिसते.२) रुपयातील सातत्यपूर्ण घसरण :भारतीय शेअर बाजाराने १२ टक्क्याने परतावा दिला आणि त्याच काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत सहा टक्क्याने घसरला, तर परदेशी गुंतवणूकदाराचा वास्तविक नफा निम्म्यावर येतो. यालाच ‘एफएक्स पेन’ म्हणतात. याशिवाय, चलन नियंत्रण (आरबीआय), करधोरण (सरकार) आणि बाजार नियामक (सेबी) यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढते. भारतात ‘एफआयआय’ संबंधित समस्यांची जबाबदारी कोणाकडे आहे, हेदेखील स्पष्ट नाही..‘एआय’ आणि जागतिक गुंतवणुकीचा कलआज जगभरात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) ही केवळ तंत्रज्ञानातील प्रगती नसून, ती सर्वांत मोठी आर्थिक गुंतवणूक थीम बनली आहे. सध्याच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत ‘एआय’चे महत्त्व किती आहे, हे एकाच उदाहरणावरून स्पष्ट होते.मे २०२६ च्या सुरुवातीला ‘एनव्हिडिया’ या एकाच अमेरिकी कंपनीचे मार्केट कॅप ५.०५ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचले. याउलट, ‘बीएसई’ आणि ‘एनएसई’मधील सर्व कंपन्यांचे एकत्रित मार्केट कॅप जवळपास पाच लाख कोटी डॉलर इतके आहे. एनव्हिडिया (चिप मेकिंग), मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपन एआय (सॉफ्टवेअर आणि क्लाउड), गुगल आणि मेटा (लॅमा मॉडेल्स) यांसारख्या कंपन्यांनी या क्रांतीचे नेतृत्व केले आहे. या कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये झालेली प्रचंड वाढ ही ‘एआय’वरील जागतिक विश्वासाचे प्रतीक आहे.चीननेदेखील ‘एआय’ आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आक्रमक गुंतवणूक करून स्वतःची स्वतंत्र इकोसिस्टीम उभी केली आहे..भारतासमोरील आव्हाने आणि संधीभारताने आयटी सर्व्हिसेसमध्ये जगावर छाप पाडली असली, तरी ‘प्रॉडक्ट लेड एआय क्रांती’मध्ये भारत मागे असल्याचे चित्र दिसते.उत्पादनांची कमतरता : भारताकडे सध्या जागतिक दर्जाचे कोणतेही मोठे ‘एआय’ प्लॅटफॉर्म किंवा स्वतःचे लार्ज लँग्वेज मॉडेल (एलएलएम) उपलब्ध नाही, जे जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकेल.हार्डवेअर आणि चिप डिझाइन : सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि चिप डिझाइन क्षेत्रात भारत अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. चिपशिवाय ‘एआय’ चालवणे अशक्य असल्याने ही एक मोठी उणीव आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन : जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात सध्या मोठ्या ‘टेक जायंट’ कंपन्यांपेक्षा ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ जास्त दिसतात. त्यामुळे मोठी संधी शोधणाऱ्यांसाठी भारत अजूनही एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.भारताला जागतिक भांडवल आकर्षित करायचे असेल, तर केवळ ‘जीडीपी’ वाढ पुरेशी नाही. आपल्याला करप्रणाली सुलभ करावी लागेल, रुपयाची स्थिरता राखावी लागेल आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘आयटी सर्व्हिसेस’कडून ‘सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग’ आणि ‘एआय प्रॉडक्ट्स’कडे झेप घ्यावी लागेल, तरच भारत पुढील दशकातील ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक संधी काबीज करू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.