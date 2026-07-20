अर्थभान : ‘हर घर एमएफडी...!’

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकभारतीय लोक बचत करण्यात अग्रेसर असतात. परंतु, बचत केलेल्या रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी तितकेसे जागरूक नसतात, असे म्हटले जाते. अलीकडील काळात ही परिस्थिती बदलत असली, तरी नियोजनबद्ध गुंतवणुकीबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागरूकता करण्यात अजूनही वाव आहे. महागाई, बदलती आर्थिक परिस्थिती आणि वाढत्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता केवळ बचत पुरेशी नसून, योग्य गुंतवणूक करणेही तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे, हे घराघरापर्यंत पोहचले पाहिजे आणि त्यासाठी घरातील एक सदस्य प्रशिक्षित असला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर ‘हर घर एमएफडी’ हा उपक्रम आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी आणि प्रशिक्षित म्युच्युअल फंड वितरक (एमएफडी) तयार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे..‘ॲसेटप्लस’ या कंपनीने नुकत्याच हाती घेतलेल्या ‘हर घर एमएफडी’ या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश प्रत्येक परिसरात, प्रत्येक समाजात आणि शक्य असल्यास प्रत्येक घरातून किमान एक प्रशिक्षित म्युच्युअल फंड वितरक तयार करणे हा आहे. या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या घरातच विश्वासार्ह, प्रशिक्षित आणि नियमानुसार कार्य करणारा आर्थिक मार्गदर्शक उपलब्ध होऊ शकतो. यामुळे म्युच्युअल फंडांसारख्या गुंतवणूक पर्यायांबद्दल योग्य माहिती अधिक व्यापकपणे लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल..सध्या भारतात साधारण १ लाख ८० हजारांच्या आसपास म्युच्युअल फंड वितरक कार्यरत आहेत. देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, या संख्येमध्ये मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे. या उपक्रमांतर्गत इच्छुकांना म्युच्युअल फंड क्षेत्राची प्राथमिक माहिती, ‘एनआयएसएम’ परीक्षेची तयारी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि डिजिटल साधनांचा वापर याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. आवश्यक पात्रता पूर्ण करून संबंधित नोंदणी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर व्यक्ती म्युच्युअल फंड वितरक म्हणून काम सुरू करू शकते..स्वयंरोजगाराची संधीम्युच्युअल फंड वितरकाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होते. विशेषतः युवकांना याचा पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ रोजगार मिळण्यासाठी उपयोग होतो. त्याचबरोबर गृहिणी, निवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, विमा सल्लागार; तसेच इतर व्यावसायिक यांच्यासाठीही उत्पन्नाचा एक पूरक मार्ग यातून निर्माण होऊ शकतो..गुंतवणूकदारांसाठी फायदेसर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने या उपक्रमाचे अनेक महत्त्वाचे फायदे आहेत. याकडे फक्त म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक यापलीकडे जाऊन पाहिले पाहिजे. अनेकदा गुंतवणूकदार अपुऱ्या माहितीमुळे चुकीच्या माहितीवर, अफवांवर किंवा चुकीच्या सल्ल्यावर विश्वास ठेवतात आणि त्यानुसार गुंतवणूक करतात. आपल्या घरातच प्रशिक्षित सल्लागार असेल, तर तो घरातील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार उपलब्ध पर्याय अधिक चांगल्याप्रकारे समजावून सांगू शकतो, नियमित बचतीचे महत्त्व पटवून देऊ शकतो आणि शिस्तबद्ध गुंतवणुकीची सवय विकसित करण्यास मदत करू शकतो. अशा घरातील व्यक्तीने दीर्घकालीन गुंतवणूक, जोखीम आणि परतावा यांसारख्या संकल्पना सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्यास घरातील सर्वच सदस्य अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील..लहान शहरे, ग्रामीण भागात गरजलहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात आर्थिक सेवांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम उपयुक्त ठरू शकतात. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असलेला प्रशिक्षित वितरक आजूबाजूच्या गुंतवणूकदारांशी त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत आणि शब्दात संवाद साधू शकतो. आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया समजावून सांगू शकतो आणि गुंतवणुकीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मदत करू शकतो. परिणामी आर्थिक सेवांबाबतचा विश्वास वाढण्यास हातभार लागू शकतो. प्रत्येक कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि जागरूक होण्यासाठी अशा उपक्रमांची भूमिका भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.