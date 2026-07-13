अर्थवेध : भारतीय गुंतवणूकदारांचा विजय; ‘एफआयआय’ युगाचा अस्त?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ५५.३ लाख नवे फोलिओ जोडत पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकला आहे. जागतिक स्तरावर पश्चिम आशियातील तणाव, अस्थिर बाजारपेठ आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (एफआयआय) विक्रीच्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक कायम ठेवली. ताज्या आकडेवारीनुसार, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, निप्पॉन इंडिया आणि बंधन या चार म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी मिळून जवळपास ४५ टक्के नवे फोलिओ आकर्षित केले..भारतीय बाजारावरील प्रभावया ऐतिहासिक बदलामुळे भारतीय शेअर बाजाराला प्रचंड स्थैर्य लाभले आहे. पूर्वी जेव्हा जेव्हा जागतिक कारणांमुळे ‘एफआयआय’ बाजारातून पैसा काढून घ्यायचे, तेव्हा भारतीय बाजार पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोलमडायचा. मात्र, आता देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या ‘एसआयपी’मधून येणाऱ्या अखंड प्रवाहामुळे बाजार अशा धक्क्यांना सहज पचवत आहे. भारताचा ‘एयूएम ते जीडीपी’ रेशो पुढील १०-१५ वर्षांत जागतिक सरासरीच्या जवळ पोहोचला, तर भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योग आणि शेअर बाजारात लाखो कोटी रुपयांचा नवा निधी येईल. त्यामुळे आजची फोलिओवाढ ही केवळ आकडेवारी नसून, भारताच्या पुढील आर्थिक दशकाची सुरुवात आहे, हे निश्चित!.महत्त्वाचे मुद्दे१) एका तिमाहीत ५५.३ लाख नवे फोलिओआर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ५५.३ लाख नव्या फोलिओंची भर. ५० पैकी ४१ म्युच्युअल फंड हाउसच्या फोलिओंमध्ये वाढ झाली.२) ‘एफआयआय’ला मागे टाकलेभारतीय म्युच्युअल फंडांकडे असलेली मालमत्ता प्रथमच ‘एफआयआय’पेक्षा जास्त झाली. हा भारतीय भांडवली बाजारातील संरचनात्मक बदल मानला जात आहे.३) ‘एसआयपी’चा बाजाराला आधारमहिन्याला येणाऱ्या नियमित ‘एसआयपी’ गुंतवणुकीमुळे बाजारात सातत्याने तरलता निर्माण होत आहे. त्यामुळे ‘एफआयआय’ विक्री करत असतानाही बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.४)‘एयूएम’-जीडीपी रेशो कमीभारताचा एयूएम ते जीडीपी रेशो सध्या केवळ २०-२३ टक्के आहे. याउलट जागतिक सरासरी सुमारे ६५ टक्के आहे. विकसित देशांमध्ये हा आकडा अनेक ठिकाणी १०० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. याचाच अर्थ भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योग सुरुवातीच्या वाढीच्या टप्प्यात असून, पुढील दशकात ‘एयूएम’मध्ये अनेक पटींनी वाढ होण्याची मोठी क्षमता आहे.५) भारतासाठी याचा अर्थ काय?अधिक घरगुती बचत शेअर बाजारात येईल.कंपन्यांना भांडवल उभारणे अधिक सोपे होईल. आयपीओ बाजाराला सातत्याने पाठबळ मिळेल. भारतातील आर्थिक विकासात भांडवली बाजाराची भूमिका अधिक मजबूत होईल.६) गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक संकेतबाजारातील अस्थिरता तुलनेने कमी होईल. दर्जेदार कंपन्यांना दीर्घकालीन मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन) टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. भारतातील वेल्थ क्रिएशन सायकल अधिक मजबूत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.