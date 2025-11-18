Premium| AI in finance : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि गुंतवणूक

Why AI Will Redefine Mutual Funds, SIPs, and Retail Investingलक्ष्मीकांत श्रोत्रीlshrotri@hotmail.comआजच्या काळात गुंतवणुकीची पद्धत आणि साधने जलदगतीने बदलत आहेत. आता डिजिटल क्रांतीमुळे माहिती सर्वांच्या हातात सहज आली आहे; तसेच खरेदी-विक्रीही घरात बसून मोबाईलच्या साह्याने अगदी वेगवान पद्धतीने होत आहे. या प्रक्रियेला आणखी वेग देणारे तंत्रज्ञान म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि त्यावर आधारित गुंतवणूक साधने. ही साधने येत्या काही वर्षांत भारतीय गुंतवणूकदारांचा अनुभव पूर्णपणे बदलून टाकतील. योग्य माहिती, वैयक्तिक सल्ला, शिस्तबद्ध गुंतवणूक, सुरक्षितता आणि ट्रेंडचे अंदाज या सर्व गोष्टींमुळे गुंतवणूक अधिक स्मार्ट आणि परिणामकारक होईल..आगामी काळात भारतीय गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलून जाईल आणि त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आताच्या काळात माहिती मिळवणे पूर्वीसारखे अवघड राहिलेले नाही. गुंतवणुकीत सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे प्रचंड माहितीमधून योग्य, विशिष्ट आणि विश्वासार्ह माहिती निवडणे आणि तिचे विश्लेषण करून योग्य निर्णय घेणे हे आहे. त्यासाठी माहितीसाठा उपलब्ध होणे, विश्लेषणासाठी मार्गदर्शन सल्ला मिळणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी ‘एआय’ तंत्रज्ञान मोलाची भूमिका बजावू शकते..Premium|AI Regulation & Labelling: ‘हा एआय जनरेटेड कॉन्टेंट आहे’ असे नमूद करणे बंधनकारक होणार..?.१) माहितीच्या महासागरात योग्य निवडीची ताकद ‘एआय’ अल्गोरिदम कंपन्यांचे आर्थिक निकाल, जागतिक बातम्या, बाजारातील ट्रेंड, व्याजदरातील बदल यांचे रिअल-टाइम विश्लेषण करून गुंतवणूकदाराला माहिती सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून देतील. उदा. एखाद्या कंपनीचा नफा सतत वाढतो आहे; पण कर्जही झपाट्याने वाढते आहे, हे ‘एआय’ लगेच दाखवू शकेल. म्युच्युअल फंडाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले, तर आपण ‘एआय’च्या मदतीने ठराविक क्रायटेरिया असलेल्या फंडांची नावे काही सेकंदात मिळवू शकू. जसे, बीटा-१, अल्फा किंवा मागच्या पाच वर्षांत ठराविक परतावा दिलेले फंड. गुंतवणुकीचे योग्य निर्णय घेता येण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. .२) व्यक्तीसापेक्ष गुंतवणूक सल्ला पूर्वी सर्व गुंतवणूकदारांना जवळजवळ सारखाच सल्ला मिळायचा; पण प्रत्येकाची उद्दिष्टे, जोखीम घेण्याची तयारी, वय, आर्थिक परिस्थिती वेगवेगळी असते. ‘एआय’ आधारित (रोबो अॅडव्हायझर), वैयक्तिक माहिती, उत्पन्न, खर्च आणि भविष्यातील उद्दिष्टांचा अभ्यास करून योग्य गुंतवणूक योजना तयार करू शकतात. एखाद्या तरुण गुंतवणूकदाराला लाँग-टर्म इक्विटी फंड सुचवला जाईल, तर निवृत्तीजवळ आलेल्या गुंतवणूकदाराला सुरक्षित डेट फंड किंवा हायब्रिड फंड सुचवले जातील..३) बाजारातील ट्रेंडची पूर्वसूचना‘एआय’ मॉडेल प्रचंड डेटा (बिग डेटा) विश्लेषण करून भविष्यातील ट्रेंडची पूर्वसूचना देऊ शकतात. जसे, कोणत्या सेक्टरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे (जसे, ग्रीन एनर्जी, तंत्रज्ञान, हेल्थकेअर) हे ‘एआय’ आधीच ओळखू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदार योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पैसा लावू शकतो..Premium|Ladki Bahin Yojana : ‘लाडक्या बहिणी’मुळे राज्यांचे बजेट बिघडले.४) भावनिक निर्णयांवर नियंत्रण गुंतवणुकीत बहुतेक नुकसान हे भावनेच्या आहारी घेतलेल्या निर्णयामुळे होते. घाबरून विक्री करणे किंवा लोभामुळे चुकीच्या ठिकाणी पैसे गुंतवणे अशा चुका केल्या जातात. ‘एआय’ साधने भावनिक परिणामांपासून दूर राहून फक्त डेटा व आकडेवारीच्या आधारे निर्णय सुचवतात, यामुळे गुंतवणूक अधिक शिस्तबद्ध व दीर्घकालीन होते.५) फसवणूक व जोखीम व्यवस्थापनगुंतवणुकीत सुरक्षा खूप महत्त्वाची आहे. ‘एआय’ आधारित साधने संशयास्पद व्यवहार पटकन ओळखतात. सायबर फसवणूक, मनी लाँडरिंग किंवा बनावट व्यवहार टाळण्यासाठी ‘एआय’ मोठी भूमिका बजावेल. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि सुरक्षितता वाढेल..६) म्युच्युअल फंडातील क्रांतीभारतीय गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडांना मोठ्या प्रमाणात पसंती देतात. फंड मॅनेजरसाठी ‘एआय’ हे अत्यंत उपयोगी साधन ठरेल. पोर्टफोलिओ निवडताना हजारो कंपन्यांचा डेटा तपासणे ‘एआय’मुळे जलद व अचूक होईल. ‘एआय’ आधारित स्मार्ट बीटा किंवा ‘एआय ड्रीव्हन ईटीएफ’ येत्या काळात भारतीय बाजारात वाढतील. यातील निवड मानवी अंदाजावर नव्हे, तर ठोस अल्गोरिदमवर आधारित असेल; तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये ‘एआय’च्या मदतीने गुंतवणूक करणारे ‘डायरेक्ट ऑप्शन’ निवडताना जास्त प्रमाण असेल. व्यक्तिगत आर्थिक नियोजन हे ‘एआय’चा वापर करून सहजशक्य आहे आणि ते सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सहज करू शकतील..७) ‘एसआयपी’ आणि वैयक्तिक ट्रॅकिंगम्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्ट्मेंट प्लॅन अर्थात ‘एसआयपी’ भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय मार्ग आहे. ‘एआय’ गुंतवणूकदारांचा ‘एसआयपी’ पॅटर्न, उत्पन्न, खर्च यावर लक्ष ठेवून ऑटो अॅडजस्टेड ‘एसआयपी’ सुचवेल. उदा. महागाईचा दर वाढला किंवा अपेक्षित परतावा नाही आला, तर ‘एआय’ तुम्हाला रक्कम वाढविण्याची सूचना करेल. यामुळे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण अधिक प्रभावी होईल.८) रिटेल गुंतवणूकदारांचे सशक्तीकरणपूर्वी गुंतवणूकदारांना तज्ज्ञांवर अवलंबून राहावे लागत असे. ‘एआय’मुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारही मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसारखी साधने वापरू शकतील. मोबाईल अॅपमधून प्रत्येकजण बाजारातील डेटा, विश्लेषण, अंदाज पाहू शकेल. त्यामुळे गुंतवणूकदार अधिक जागरूक आणि स्वावलंबी होतील..Premium|Fiscal Federalism GST 2.0 : भौगौलिक महसूल असमतोलाचे मूळ इतिहासात!.९) मर्यादा आणि काळजीतंत्रज्ञान जितके उपयुक्त, तितकी त्यात जोखीमही आहे. ‘एआय’ नेहमीच १०० टक्के बरोबर असेलच, असे नाही. अनपेक्षित घटना (जसे, युद्ध, आजारांची महासाथ, राजकीय धक्के) यांचा अंदाज लावणे कठीण असते. म्हणूनच ‘एआय’ हे साधन आहे; पण अंतिम निर्णयात मानवी विचार आणि अनुभव महत्त्वाचे आहेत. शिवाय, डेटा आणि सायबर सुरक्षा याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष दिले पाहिजे..'एआय' हा साहाय्यक आहे. परंतु, तो निर्णय घेणारा नाही. योग्य निर्णय घेण्यासाठी, जी माहिती आवश्यक आहे ती तुम्हाला 'एआय' अगदी त्वरेने देऊ शकेल. शिस्त, संयम आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन यांच्यासह 'एआय' साधनांचा वापर केला, तर भारतीय गुंतवणूकदार खरोखरच भविष्यात अधिक सक्षम आणि समृद्ध होतील.(लेखक अनुभवी गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९८२२५३८२६९). 