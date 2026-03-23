Premium|Artificial Intelligence Investment : एआय गुंतवणुकीतून आयटी क्षेत्राला धक्का; भारतीय कंपन्यांसमोर आव्हान

नवी दिल्लीत अलीकडेच भारत सरकारने ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अर्थात ‘एआय’विषयीची जागतिक पातळीवरची एक परिषद भरवली. यात ‘एआय’मधील दिग्गज लोकांनी हजेरी लावल्यामुळे तिला खूप महत्त्व देण्यात आले. यातून नेमके काय साध्य झाले, याविषयी बरीच चर्चा झाली. एका विद्यापीठाने चिनी यंत्रमानवाची चोरी करून तो आपल्या नावावर ढापण्याचा केलेला अश्लाघ्य प्रकार उघडकीला आल्यामुळे तो चेष्टेचाही विषय झाला. या सर्व गोष्टी मान्य करून आणि यशापयशाच्या दोन्ही बाजू स्वीकारून गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने या परिषदेकडे; तसेच या क्षेत्राकडे नेमके कसे बघायला हवे, यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न. अलीकडच्या काळात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) या संज्ञेवाचून जगात दुसरे काही जणू घडतच नाही, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. जिथे-तिथे ‘एआय’मुळे काय घडू शकते, कोणत्या प्रकारचे रोजगार धोक्यात येत आहेत, नेमक्या कोणत्या कंपन्यांसमोर बिकट परिस्थिती येण्याची दाट चिन्हे आहेत, नव्या संधी कोणाला मिळू शकतात, अशा अनेक गोष्टींविषयीची चर्चा सतत सुरू असते. जगभर ‘एआय’विषयी असंख्य लोक बोलत असतात. अर्थात, यातून सर्वांच्या मनात एक प्रकारचा गोंधळसुद्धा निर्माण होतो. याचे कारण म्हणजे एक तर हे तंत्रज्ञान नेमके काय आहे, त्यातून आणखी काय नवे घडू शकते, याचा आपल्या जीवनाशी कशा प्रकारे संबंध येतो याविषयी सर्वसामान्य लोकांच्या मनात असंख्य गोंधळ असतात. या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीत अलीकडेच भारत सरकारने ‘एआय’विषयीची जागतिक पातळीवरची एक परिषद भरवली. यात ओपन एआय, ॲन्थ्रॉपिक अशांसारख्या कंपन्यांच्या प्रमुखांसह ‘एआय’मधील काही दिग्गज लोकांनी हजेरी लावली. असल्यामुळे तिला खूप महत्त्व देण्यात आले. यातून नेमके काय साध्य झाले, काय बिघडले याविषयी बरीच चर्चा झाली. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने या परिषदेकडे; तसेच या क्षेत्राकडे नेमके कसे बघायला हवे, हा आपला मुख्य विषय आहे. .Premium|India AI Impact Summit : तंत्रज्ञानाच्या जगातील सक्षम शिल्पकार.‘एआय’रूपी अल्लाउद्दीनचा दिवा‘एआय’ तंत्रज्ञानासंबंधीचा सर्वांत मोठा दैवदुर्विलास म्हणजे अक्षरश: ‘स्वत:च्या पायांवर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा’ प्रकार या तंत्रज्ञानाच्या रूपानं आयटी उद्योगानं करून घेतल्याचं जाणवतं. याचं कारण म्हणजे ‘एआय’चं तंत्रज्ञान ‘आयटी’मधूनच निर्माण झालं. गेली अनेक दशकं ज्या आयटी क्षेत्राकडे लोक अत्यंत यशदायी आणि भरभराटीचं क्षेत्र म्हणून बघायचे, त्याच क्षेत्रामधून बाहेर पडलेल्या ‘एआय’रूपी अल्लाउद्दीनच्या दिव्यानं आता याच क्षेत्राची पार दैना केलेली आहे. आयटीचं भवितव्य आता नेमकं काय असेल, याविषयी अनेक तज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणावर साशंकता व्यक्त करताना दिसतात. यामागचं कारण एकदम उघड आहे. आयटीमधील अनेक कामं करण्यासाठी इतकी वर्षं खूप कुशल तंत्रज्ञ लागतात, अशी समजूत होती. आता ‘एआय’नं या समजांची आणि समीकरणांची पार धूळधाण केलेली आहे. एखादं काम करण्यासाठी अनेक माणसं नेमून, कित्येक महिने वाट बघून आणि लाखो डॉलर खर्चून कंपन्यांना आस लावून बसावं लागायचं ते काम आता ‘एआय’ चुटकीसरशी आणि क्षुल्लक वाटेल अशा खर्चात करून देतं. एका अर्थानं आयटी क्षेत्राच्या मुळांवरच हा बसलेला अत्यंत मोठा घाव आहे. साहजिकच भारतामध्ये आयटी कंपन्यांच्या शेअरमध्ये अभूतपूर्व घसरण झालेली आहे. अनेक जणांना यामुळे १९९९-२००१ या काळात सुरुवातीच्या भरभराटीनंतर आयटी क्षेत्राच्या झालेल्या वाताहतीची आठवण होणं स्वाभाविक आहे. तसं म्हटलं, तर हा प्रश्न फक्त भारतापुरताही मर्यादित नाही. दस्तुरखुद्द अमेरिकेमध्येही तंत्रज्ञानविषयक कंपन्यांच्या ‘नॅस्डॅक’ या निर्देशांकामध्ये विलक्षण उलथापालथी सुरू आहेत.भारताकडे नेमकी कशाची उणीव?भारतामधील एआय परिषदेमध्ये भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या ‘लँग्वेज मॉडेल’चा उल्लेख झाला. सध्या जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकेल असं एकही मॉडेल भारताकडे नाही. याचं कारण म्हणजे अशा प्रकारचं मॉडेल तयार करणं हा अत्यंत खर्चिक, क्लिष्ट, वेळखाऊ प्रकार आहे. शिवाय त्यासाठी अत्यंत कुशल मुष्यबळ लागतं. हे सगळं भारतासाठी अशक्य नसलं, तरी अजून तरी भारतामध्ये त्या तोडीचं काही तयार होऊ शकलेलं नाही, हे सत्य आहे. ज्या देशांकडे अशी मॉडेल असतील, त्यांच्याकडे ‘एआय’च्या जादुई दरवाज्याच्या किल्ल्या असतील आणि भविष्यातही त्यांची ‘एआय’वरची पकड अधिकाधिक मजबूत होत जाईल, यात शंका नाही. याचं कारण म्हणजे ही मॉडेल म्हणजे फक्त मॉडेल नसून, भविष्यातल्या व्यवसायांचा पायाही त्यातूनच घातला जाणार आहे. याचं ठळक उदाहरण म्हणून सध्या एआय क्षेत्रात सगळ्यात जास्त गाजत असलेल्या ॲन्थ्रॉपिक कंपनीचं घेता येईल. या कंपनीचं ‘क्लॉड’ हे मॉडेल सध्या विलक्षण लोकप्रिय झालं आहे. अगदी ओपन एआयच्या जगप्रसिद्ध चॅट जीपीटी आणि गुगल कंपनीच्या जेमिनीइतकं. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे या मॉडेलचा वापर करून ॲन्थ्रॉपिक कंपनीनं ‘क्लॉड कोड’, ’क्लॉड कोवर्क’ अशी अभूतपूर्व उत्पादनं बाजारात आणली आहेत. ‘क्लॉड कोड’चा वापर करून सॉफ्टवेअर क्षेत्राविषयी अक्षरश: ‘ग म भ न’ माहीत नसलेला माणूससुद्धा अगदी अद्ययावत सॉफ्टवेअर प्रकल्प काही मिनिटांमध्ये तयार करू शकतो. उदाहरणार्थ, कुणाला आपली वेबसाइट तयार करून त्याद्वारे आपला उद्योग उभा करायचा असेल, तर क्लॉड कोड आता हे चुटकीसरशी करून देऊ शकतं. मोठमोठ्या क्लिष्ट प्रकल्पांसाठी लागणारं सॉफ्टवेअर क्लॉड कोड अगदी सहजपणे लिहून देतं. यामुळे प्रोग्रॅमर मंडळींचं धाबं दणाणलेलं आहे. चार-पाच वर्षं विलक्षण कष्ट घेऊन आणि खूप सराव करून अवगत करावी लागणारी कौशल्यं या क्लॉड कोडकडे आहेत. शिवाय तो चुका खूप कमी करतो, माणसाच्या अब्जावधी वेगानं काम करतो, थकत नाही, वाटेल त्या प्रकारचं सॉफ्टवेअर लिहून देऊ शकतो. क्लॉड कोवर्क तर कार्यालयांमध्ये लागत असलेल्या बहुविध कामांचं स्वयंचलन करून टाकतं. अशा वेळी भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांना परदेशी आणि खास करून अमेरिकी कंपन्यांकडून मिळत असलेल्या कोट्यवधी डॉलरच्या कंत्राटांचं नेमकं काय होणार, असा हादरवून सोडणारा प्रश्न उभा ठाकला आहे. तसंच दुसरीकडे भारताचं अशा प्रकारचं स्वत:चं मॉडेल नसल्यामुळे या कंपन्या अक्षरश: विद्युतवेगानं पुढे जात असताना भारताला याचा फायदा करून घेता आलेला नाही..Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.‘एआय’चा तडाखा कोणाकोणाला?कहर म्हणजे ‘एआय’नं अशा प्रकारे आयटीच्या मुळावर घाव घातलेला असला तरी त्याचे पडसाद दूरवर उमटताना दिसतात. मध्यंतरी एके दिवशी आयटी कंपन्यांचे शेअर भारतात जोरात पडले, त्याच दिवशी पायाभूत सुविधा पुरवत असलेल्या कंपन्यांचे शेअरही आपटले. उदाहरणार्थ, सिमेंट कंपन्या, बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या, वीजपुरवठा क्षेत्र, इतर अभियांत्रिकी कामं करत असलेल्या कंपन्या या सर्व घसरल्या. हे शेअर बाजारामधलं नेहमीचंच अधूनमधून येणारं भीतीचं वातावरण असेल, असं समजून लोकांनी त्याकडे सुरुवातीला दुर्लक्ष केलं खरं; पण लवकरच खरा प्रकार लक्षात आला. ‘एआय’चा जोरदार फटका भारतीय एआय कंपन्यांना बसणार, अशी विश्लेषकांची खात्री तर झाली होतीच; पण जर आयटी कंपन्यांचं भवितव्य अंधकारमय असेल, तर त्यांना पूर्वीसारख्या पायाभूत सुविधा लागतील का, असा नवा प्रश्न निर्माण झाला. साहजिकच अशा प्रकारच्या सुविधा पुरवत असलेल्या कंपन्यांच्या शेअरमध्येही जोरदार घसरण झाली! म्हणजेच ‘एआय’च्या त्सुनामीची लाट सुरुवातीला आयटी कंपन्यांपुरतीच मर्यादित असल्याचं भासत असलं तरी यात तथ्य नाही. ‘एआय’चा तडाखा वरकरणी दूरदूरचा संबंध नाही असं वाटत असलेल्या क्षेत्रांना आणि त्यामधील कंपन्यांना बसण्याची अगदी दाट शक्यता दिसते.टोकाच्या भांडवलशाहीला खतपाणीभारतामधील एआय परिषदेमध्ये चर्चेला आलेला दुसरा एक मुद्दा ‘एआय’वर कुणा एका कंपनीचं किंवा देशाचं नियंत्रण नसावं, तसंच ‘एआय’चा वापर सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी व्हावा, असा होता. या दोन्ही गोष्टी जाहीरपणे बहुधा कुणी नाकारणार नाही. वरकरणी सगळेच याच्याशी सहमत असल्याचं भासवतील. मात्र, जगातील आत्ताची परिस्थिती बघितली तरी आपल्याला त्यामधील फोलपणा दिसून येईल. ज्या प्रकारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्याला वाटेल त्या पद्धतीनं मुजोरी करत इतर जगाला आपल्यामागे फरफटवत नेताना दिसतात, तीच गत ‘एआय’च्या बाबतीतसुद्धा होणार, याविषयी तीळमात्र शंकासुद्धा यायची गरज नाही. अमेरिका आणि चीन हे कुणाला कल्याणकारी आणि ‘सर्वजन सुखाय’मध्ये विश्वास दाखवणारे वाटत असतील, तर त्यांच्या निरागसपणाविषयी अभिनंदनच करावं लागेल! सारांश म्हणजे ‘एआय धारी’ आणि ‘एआय विरहित’ अशी जणू अण्वस्त्रधारी आणि अण्वस्त्र नसलेले देश यांच्या धर्तीवरची फारकत होणार, हे अगदी नक्की. ‘एआय’च्या ताकदीवर हे देश उद्या उर्वरित जगाला ट्रम्प यांच्या आयातशुल्काच्या आततायीपणासारखे नाचवू शकतील आणि नाचवतील, हे नक्की. आपोआपच ‘एआय’चा वापर कल्याणकारी व्हावा, अशी अपेक्षा बाळगणंही दुधखुळेपणाचं ठरेल. उलट, टोकाच्या भांडवलशाहीला खतपाणी घालू शकणारं तंत्रज्ञान म्हणून एआय नावारूपाला येण्याची दाट शक्यता आहे..आयटी कंपन्यांचे काय होणार?नंदन निलेकणी यांच्यासारखे भारतीय आयटी उद्योगामधील दिग्गज ‘एआय’कडे संकट म्हणून न बघता भारतीय कंपन्यांनी संधी म्हणून बघावं, असं सुचवतात. त्यांच्या दीर्घ अनुभवातून आणि दूरदृष्टीच्या आधारे त्यांनी मांडलेले मुद्दे नक्कीच पटण्यासारखे आहेत. एआय तंत्रज्ञान अनेक गोष्टी करण्यासाठीची मनुष्यबळाची गरज निकालात काढत असलं तरी बहुतेक ठिकाणचे सॉफ्टवेअर प्रकल्प अत्यंत क्लिष्ट असतात. त्यांच्यामध्ये असंख्य बारकावे असतात. हे सगळं ओळखून पूर्णपणे त्यासाठीचं काम करण्याची ‘एआय’मध्ये आत्ता तरी अजिबातच क्षमता नाही, हे अगदी खरं आहे. तसंच अनेक वेळा एआय तंत्रज्ञानाच्या इतर मर्यादाही दिसून येत असल्यामुळे आयटी कंपन्यांना आता काहीच काम मिळणार नाही, असं मानणं साफ चुकीचं आहे. मात्र, याच्याच जोडीला इतकी वर्षं या कंपन्यांना ग्राहक दीर्घकालीन तत्त्वांवरची कोट्यवधी डॉलरची कामाची कंत्राटं द्यायची; ते प्रकार मात्र नक्कीच कमी होतील, असं मानण्यासाठीचे पुरावे आता उपलब्ध आहेत. म्हणजे या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये होत असलेली पडझड अनाठायी अजिबातच नाही. फक्त त्यांना बसणारा फटका किती मोठा असेल, याचा अंदाज बांधणं या क्षणी तरी अशक्य दिसतं आहे. स्वाभाविकपणे या कंपन्यांना बसणारा फटका वणव्यासारखा त्यांना सुविधा पुरवत असलेल्या कंपन्यांना किती जोरात बसेल, हे सांगणं तर त्याहूनही जास्त अवघड आहे..गुंतवणूकदारांनी काय करावे?गुंतवणूकदारांनी सध्या अत्यंत सजगपणे आणि सावध राहून या सर्व प्रकाराकडे बघितलं पाहिजे. बेधडकपणे 'आयटी क्षेत्रावर यापूर्वीही संकटं आलेली आहेत आणि त्यातून ते तावून सुलाखून बाहेर पडलं आहे,' असं म्हणणं अजिबातच रास्त नाही. दुसरीकडे आता काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही, असा निराशावादही तितकाच टोकाचा आहे. ज्या कंपन्या स्वत: एआय तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना दिसतात आणि आक्रमकपणे या क्षेत्रामधील संधींचा शोध घेताना दिसतात, त्या कंपन्या यात नुसत्या तरतील असं नाही; तर उलट झपाट्यानं पुढे जातील. भारतीय आयटी कंपन्या याविषयी प्रचंड जागरूक झाल्याचं दिसतं आहे. याचं बोलकं उदाहरण म्हणजे 'टीसीएस'च्या क्रितिवासन या मुख्य अधिकारी पदावरच्या माणसानं केलेल ताजं विधान- 'आमच्या कंपनीमधील अगदी वरिष्ठ लोकांनीसुद्धा आता फक्त ऐकणं आणि बैठकांमध्ये सहभागी होणं बंद करावं, स्वत: 'एआय'चा वापर करून त्यांनी काहीतरी केलंच पाहिजे'. हे बरंच काही सांगून जातं, नाही का?(लेखक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जाणकार विश्लेषक आहेत. ९३७२४११८४५). 