Premium|Lifestyle Mutual Funds India : काय आहे 'लाइफस्टाइल फंड'? पारंपरिक म्युच्युअल फंडापेक्षा हा पर्याय वेगळा का आहे?

सुधाकर कुलकर्णी - sbkulkarni.pune@gmail.comभारत सध्या जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असून, लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या वाढत्या अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्गीयांचा मोठा वाटा आहे. वाढत्या उत्पन्नामुळे त्यांच्या जीवनशैलीत, खर्चाच्या पद्धतीत आणि भविष्यासंदर्भातील दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल दिसून येतो. याच पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदार विविध पर्याय शोधत आहेत. या गरजेला प्रतिसाद देत अनेक म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी 'लाइफस्टाइल फंड' या नावाने योजना सुरू केल्या आहेत.इफस्टाइल फंड हे म्युच्युअल फंडच असले, तरी त्यांची रचना आणि कार्यपद्धती पारंपरिक फंडांपेक्षा वेगळी असते. या योजना दीर्घकालीन भांडवलीवाढ साध्य करण्यासाठी शेअर आणि डेट सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक करतात. या फंडांमध्ये फंड व्यवस्थापक दीर्घकालीन वाढीची क्षमता आणि स्थिर कॅशफ्लो असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर देतात. हे फंड गुंतवणूकदाराचे वय, जोखीम घेण्याची क्षमता, आर्थिक उद्दिष्टे यांचा विचार करून तयार केलेले असतात. लाइफस्टाइल फंड हे विशेष गुंतवणूक फंड आहेत. लाइफस्टाइल फंडात गुंतवणूक करणे आणि पारंपरिक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे यात फरक आहे. .पारंपरिक फंड आणि लाइफस्टाइल फंड यातील फरकपारंपरिक म्युच्युअल फंड : विविध सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक करून जोखीम व परतावा यांचा समतोल.लाइफस्टाइल फंड : वैयक्तिक गरजांनुसार धोरण तयार करतात. जोखीम क्षमतेनुसार गुंतवणूक बदलतात, एकाच फंडातून पूर्ण पोर्टफोलिओ देतात.लाइफस्टाइल फंड कसे काम करतात?लाइफस्टाइल फंड सर्वांसाठी एकसारखी गुंतवणूक पद्धत वापरत नाहीत. ते गुंतवणूक करताना, तुमची जीवनशैली, जोखीम क्षमता, दीर्घकालीन उद्दिष्टे यांचा विचार करतात आणि त्यानुसार पोर्टफोलिओ तयार करतात.लाइफस्टाइल फंडांचे प्रकारलाइफस्टाइल फंड प्रामुख्याने तीन प्रकारचे असतात-१) कॉझर्व्हेटिव्ह (सावध)कमी जोखीमस्थिर परतावानिवृत्तीच्या जवळ असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य२) मीडियम (मध्यम)संतुलित जोखीम व परतावामध्यमवयीन गुंतवणूकदारांसाठी योग्य३) ॲग्रेसिव्ह (आक्रमक)जास्त जोखीमजास्त परताव्याची शक्यतातरुण गुंतवणूकदारांसाठी योग्ययोग्य फंड कसा निवडावा?उदा. वय २५, उत्पन्न जास्त, जबाबदाऱ्या कमी : ॲग्रेसिव्ह फंड योग्यवय ४०, कुटुंबाची जबाबदारी : मीडियम फंड योग्यवय ५८, निवृत्तीजवळ : कॉझर्व्हेटिव्ह फंड योग्य.लाइफस्टाइल फंडांची ठळक वैशिष्ट्येएकाच फंडात वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक : हा फंड थेट शेअरऐवजी इतर म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करतो. (फंड ऑफ फंड्स) थोडक्यात, एकाच फंडात अनेक पारंपारिक म्युच्युअल फंडांचा समावेश असतो, तेही एक ठराविक जोखीम असणारे फंड. या फंडाचे पूर्व निर्धारित ॲलोकेशन असते. जसे, कॉझर्व्हेटिव्ह (सावध), मीडियम (मध्यम) किंवा ॲग्रेसिव्ह (आक्रमक) यापैकी एक.फंड मॅनेजर तिमाही किंवा सहामाही पद्धतीने गुंतवणुकीचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल क रत असतो.एकाच लाइफस्टाइल फंडात इक्विटी, डेट; तसेच गोल्ड यांसारख्या सिक्युरिटीचा समावेश असतो.लाइफस्टाइल फंड हा फंड ऑफ फंड्स असल्याने याचे चार्जेस अन्य फंडांच्या तुलनेने जास्त असतात. कारण यात मूळ फंडाच्या; तसेच लाइफस्टाइल फंडाच्या चार्जेसचाही समावेश असतो. लाइफस्टाइल फंडाचा मूळ उद्देश जोखीम क्षमतेनुसार एकाच ठिकाणी गुंतवणूक करणे हा आहे. ज्यांना स्वत: फंड निवडण्यास वेळ नाही किंवा याबाबतचे पुरेसे ज्ञान नाही, त्यांना एक पर्याय उपलब्ध होतो. तुम्हाला विवध फंडांचा पर्सनल पोर्टफोलिओ करायचा नसेल, तर लाइफस्टाइल फंडात गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी योग्य असेल. लाइफस्टाइल फंडांचे मूलभूत वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची जोखीम क्षमता कालांतराने बदलत नाही. म्हणूनच, फंड मॅनेजर तुमच्या बदलत्या जीवनशैलीनुसार (विशेषतः जेव्हा तुम्ही निवृत्तीच्या जवळ असता) जुळवून घेण्यासाठी मूळ गुंतवणुकीत बदल करत नाही. लाइफस्टाइल फंड गुंतवणूक पद्धतीस 'एमपीटी' (मॉडर्न पोर्टफोलिओ थिअरी) म्हणतात. यात फंड मॅनेजर, डेट आणि शेअर यांचे योग्य प्रमाण ठेवून गुंतवणूक करतात. लाइफस्टाइल फंड हा एक प्रकारचा बॅलन्स्ड फंड आहे..लाइफस्टाइल फंडाचे फायदेएकदा जोखीम ठरवली, की बाकी सर्व व्यवस्थापन फंड मॅनेजर करतो. आपल्याला फंड निवडावे लागत नाहीत.बाजारातील चढ-उताराची चिंता कमीएकाच फंडात विविध गुंतवणूकदीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी उपयुक्त (शिक्षण, विवाह, निवृत्ती)नवशिक्या गुंतवणूकदारांसाठी सोयीस्करलाइफस्टाइल फंडाचे तोटेफंड ऑफ फंड्स असल्याने जास्त खर्च (चार्जेस) -दुहेरी शुल्क लागू शकते.जोखीम क्षमतेनुसार फंड निवडला, की पसंतीची गुंतवणूक करता येत नाही.गुंतवणुकीवर मर्यादित नियंत्रण.स्वतः फंड निवडण्याची मुभा नाही.वयानुसार जोखीम आपोआप कमी होत नाही.गुंतवणूक कोणासाठी योग्य?लाइफस्टाइल फंड पुढील गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त आहेत-ज्यांना म्युच्युअल फंड किंवा शेअर बाजाराचे कमी ज्ञान आहे.ज्यांना स्वतः पोर्टफोलिओ तयार करायचा नाही.ज्यांना ठराविक जोखीम घेऊन दीर्घकालीन गुंतवणूक करायची आहे.थोडक्यात, लाइफस्टाइल फंड हा आधुनिक गुंतवणूकदारांसाठी एक सोपा आणि प्रभावी पर्याय आहे. विशेषतः बदलत्या जीवनशैलीत आणि वाढत्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांमध्ये, एकाच फंडातून संपूर्ण गुंतवणूक व्यवस्थापन मिळणे ही मोठी सोय आहे. परंतु, गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपली जोखीम क्षमता आणि आर्थिक उद्दिष्टे स्पष्ट असणे अत्यंत आवश्यक आहे.(लेखक सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर- सीएफपी आहेत. ९४२३००२०१४)प्रमुख लाइफस्टाइल फंड१) यूटीआय इंडिया कन्झ्युमर फंड२) एसबीआय कन्झ्म्पशन ॲपॉर्च्युनिटी फंड३) टाटा इंडिया कन्झ्युमर फंड४) मिरे ॲसेट ग्रेट कन्झ्युमर फंड५) निप्पॉन इंडिया कन्झ्म्पशन फंड. 