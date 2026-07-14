Paints Price Hike: घराच्या रंगकामाचा खर्च वाढणार! पेंटच्या किंमतीत १२% पर्यंत वाढ, दरवाढीमागचं कारण काय? जाणून घ्या...

जर तुम्ही आता किंवा दिवाळीपूर्वी कधीही तुमचे घर रंगवण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचे बजेट वाढू शकते. देशातील सर्वात मोठी पेंट कंपनी असलेल्या एशियन पेंट्सने निवडक पेंट उत्पादनांवर १२% पर्यंत दरवाढ जाहीर केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या मालाचा आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे हा निर्णय घेण्यास भाग पडले आहे. पण हे नवीन दर कधीपासून लागू होतील आणि त्याचा काय परिणाम होईल? .कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, पेंटच्या नवीन किमती आज, १४ जुलै २०२६ पासून लागू होत आहेत. ही दरवाढ उत्पादन आणि श्रेणीनुसार वेगवेगळी असेल. काही उत्पादनांच्या किमतीत कमी वाढ होईल, तर इतरांच्या किमतीत १२% पर्यंत वाढ होईल. एशियन पेंट्सने स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे आणि सागरी मालवाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. .ATM बाहेर पुन्हा रांगा लागणार? रोख पैशांची अडचण वाढणार; मोठ्या संपाची घोषणा, पण कुठे आणि का?.पेंट निर्मितीमध्ये वापरली जाणारी अनेक रसायने आणि कच्चा माल आयात केला जातो, त्यामुळे या वाढलेल्या खर्चाचा थेट परिणाम किमतींवर झाला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम नवीन घरे बांधणाऱ्या किंवा घराचे नूतनीकरण व रंगकाम करण्याची तयारी करणाऱ्यांवर होईल. बांधकाम व्यावसायिक, इंटिरियर डिझायनर आणि रंगकाम कंत्राटदार यांच्या खर्चातही वाढ होऊ शकते. परिणामी, घराच्या रंगकामाचा एकूण खर्च पूर्वीपेक्षा जास्त असू शकतो..Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर....कच्च्या मालाचा आणि वाहतुकीचा खर्च जास्त राहिल्यास, इतर पेंट कंपन्यादेखील येत्या काही दिवसांत किंमती वाढवू शकतात. इतर कंपन्यांकडून अद्याप अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. जर मध्य पूर्वेतील तणाव लवकर कमी झाला नाही आणि कच्च्या मालाच्या किमती जास्त राहिल्या, तर रंगांच्या किमतींवर मोठा दबाव राहील. किमती आणखी वाढल्यास आश्चर्य वाटणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.