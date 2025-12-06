भारतातल्या नियमांचा फटका, सेबीची समजून घेण्यात चूक; ५४६ कोटी जप्त करण्याच्या आदेशावर अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीची प्रतिक्रिया

सेबीकडून अवधूत साटे ट्रेडिंग अकॅडमीवर बंदी घातली आहे. अवधूत साठे आणि त्यांच्या ट्रेडिंग अकॅडमीने प्रशिक्षणाच्या नावावर गुंतवणुकीचा सल्ला द्यायचे. यासाठी गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क घेतल्याचा ठपका सेबीने ठेवला होता. आता यावर अवधूत साठे यांच्याकडून प्रतिक्रिया देण्यात आलीय. नियमांमध्ये असलेल्या त्रुटी आणि सेबीनं कामाचं स्वरूप समजून घेण्यात चूक केल्याचं अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीनं म्हटलंय..अवधूत साठे आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांवर सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये सेबीनं बंदी घातलीय. तसंच बेकायदेशीर नफा जप्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सेबीनं दिलेल्या आदेशातील आरोप अवधूत साठे यांच्या ट्रेडिंग कंपनीनं फेटाळून लावले आहेत. अवधूत साठे यांच्या ट्रेडिंग अकॅडमीचे ५४६ कोटी रुपये जप्त करण्याचे आदेश सेबीनं दिलेत..Ahilyanagar : भाजप नेत्यानं लग्नासाठी तगादा लावला, नर्तिकेनं आयुष्य संपवलं; पत्नीनं लढवलीय नगरपरिषदेची निवडणूक.ट्रेडिंग कंपनीचे जे ५४६ कोटी रुपये जप्त करण्याचे आदेश दिलेत ते पैसे बेकायदेशीर नफा असल्याचं सेबीनं नमूद केलंय. तसंच आता या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही तर गुंतवणूकदारांच्या हिताचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होईल असंही सेबीनं म्हटलं आहे. आता या सगळ्या प्रकारावर अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीने निवेदन जारी केलंय. भारतातल्या नियमांमधील त्रुटींचे आम्ही बळी ठरलो. भारतात अशा प्रकारच्या शैक्षणित अभ्यासक्रमांसाठी योग्य गाइडलाइन्स अद्याप ठरवल्या नसल्याचं त्यात म्हटलं..अवधूत साठे ट्रेडिंग अकॅडमीकडून दिली जाणारी सेवा ही फक्त वर्गातील आणि ऑनलाइन सत्रांपुरती मर्यादित आहे. प्रशिक्षक हे कोणत्याही प्रकारच्या स्टॉक टिप्स किंवा विशिष्ट गुंतवणुकीबाबत सल्ला देत नाहीत. गुंतवणूक करणारे याबद्दलचा निर्णय स्वत:च घेतात असंही अवधूत साठे अकॅडमीने म्हटलंय..सेबीने अकॅडमीचे ५४६ कोटी जप्त करण्याचे आदेश दिलेत. यावर अवधूत साठे अकॅडमीने म्हटलं की, ही रक्कम विद्यार्थ्यांनी अनेक वर्षांपासून भरलेलं अभ्यासक्रमाची फी आहे. सेबीनं यासाठी बेकायदेशीर नफा शब्द वापरलाय तो चुकीचा आहे. सेबीच्या आदेशाला योग्य कायदेशीर मार्गाने आव्हान देणार आहोत असंही अवधूत साठे अकॅडमीने स्पष्ट केलंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.