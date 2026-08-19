Axis Bank Credit Card वापरता? नवे नियम लागू होणार; कधीपासून आणि कोणते? जाणून घ्या...

जर तुमच्याकडे ॲक्सिस बँकेचे क्रेडिट कार्ड असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. बँकेने आपल्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. हे नवीन नियम २८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होतील. यामध्ये परदेशात कार्ड पेमेंट, विलंब शुल्क आणि शॉपिंग रिवॉर्ड्स यांसंबंधीच्या नियमांचा समावेश आहे. तुम्ही ही बातमी वाचली पाहिजे, कारण सर्व बदल प्रत्येक कार्डला लागू होणार नाहीत..तुम्ही परदेशात प्रवास करत असाल आणि तुमच्या क्रेडिट कार्डने पेमेंट करत असाल, तर तुम्हाला जास्त शुल्क भरावे लागू शकते. बँकेने अनेक कार्डांवरील परकीय चलन पेमेंटसाठीचे शुल्क १.५% वरून ३.५% पर्यंत वाढवले आहे. समजा तुम्ही परदेशात सुमारे १ लाख रुपयांचे पेमेंट केले आहे. पूर्वी, १.५% दराने हे शुल्क सुमारे १,५०० रुपये होते. परंतु नवीन नियमानंतर ही रक्कम सुमारे ३,५०० रुपये होईल. मॅग्नस आणि बर्गंडी कार्डांवर हे शुल्क २% आहे, तर ऑलिंपस कार्डांवर ते १.८% आहे..SBI च्या ग्राहकांना मोठा झटका! कॅश विड्रॉवलचे नियम बदलले, ४ मोफत व्यवहारांनंतर भरावा लागणार चार्ज, पण किती?.परदेशातील दुकानांमध्ये किंवा मशीनवर पेमेंट करताना, तुमच्याकडे अनेकदा रुपयांमध्ये किंवा स्थानिक चलनात पैसे भरण्याचा पर्याय असतो. अशा परिस्थितीत स्थानिक चलनात पैसे भरणे अधिक चांगले असू शकते. रुपयांमध्ये पैसे भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अतिरिक्त शुल्क लागू शकते. याचा अर्थ असा की, परदेशात प्रवास करणाऱ्या कार्ड वापरकर्त्यांनी आता पेमेंट करण्यापूर्वी कोणते चलन कापले जात आहे हे तपासले पाहिजे. .शिल्लक रक्कम ५०० रुपयांपर्यंत असल्यास कोणतेही शुल्क कापले जात नाही. प्रत्येक ५०१ ते ५,००० रुपयांवर ५०० रुपये वजा केले जातात. रु. ५,००१ ते रु. १०,००० पर्यंतच्या रकमेवर रु. ७५० वजा केले जातात. रु. 10,001 ते रु. 50,000 पर्यंतच्या रकमेवर रु. 1,200 वजा केले जातात. थकबाकीची रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, १,३०० रुपये कापले जातात..HDFC credit card: भाजप नेत्याला HDFC बँकेचा अनोखा दंड! 46 पैशांसाठी 1200 रुपयांचा विलंब शुल्क.समजा तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे बिल पूर्ण भरले नाही आणि काही रक्कम जमा केली आहे. अशा परिस्थितीत, बँक ती रक्कम थेट तुमच्या खरेदीतून वजा करणार नाही. नवीन नियमांनुसार, ही रक्कम प्रथम शुल्क आणि करांमधून, त्यानंतर ईएमआय, व्याज, खरेदीची रक्कम आणि रोख रक्कम काढण्याच्या शिल्लकमधून वजा केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.