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Bank New Rules: 'या' बँकेने बदलले नियम! 1 डिसेंबरपासून रोख रक्कम भरणे आणि काढण्यावरही मर्यादा

Cash Transaction Limits & Penalties from Dec 1: ॲक्सिस बँकेने देशांतर्गत आणि अनिवासी भारतीय ईझी ॲक्सेस खात्यांसह इतर काही निवडक बचत खात्यांमधील मोफत रोख व्यवहारांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Cash Transaction

Cash Transaction

esakal

संतोष कानडे
Updated on

New Rules December 2026: ॲक्सिस बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी मोफत रोख व्यवहारांची मर्यादा कमी केली आहे. याव्यतिरिक्त, खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास आकारले जाणारे कमाल मासिक शुल्कदेखील वाढवले आहे. हे सर्व सुधारित नियम १ डिसेंबर २०२६ पासून लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यावर लागू होणारे नवीन नियम आणि शुल्कांची आधीच माहिती असणे गरजेचे आहे.

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