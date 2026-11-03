Bank New Rules: 'या' बँकेने बदलले नियम! 1 डिसेंबरपासून रोख रक्कम भरणे आणि काढण्यावरही मर्यादा

New Rules December 2026: ॲक्सिस बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी मोफत रोख व्यवहारांची मर्यादा कमी केली आहे. याव्यतिरिक्त, खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास आकारले जाणारे कमाल मासिक शुल्कदेखील वाढवले आहे. हे सर्व सुधारित नियम १ डिसेंबर २०२६ पासून लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यावर लागू होणारे नवीन नियम आणि शुल्कांची आधीच माहिती असणे गरजेचे आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.ॲक्सिस बँकेने देशांतर्गत आणि अनिवासी भारतीय ईझी ॲक्सेस खात्यांसह इतर काही निवडक बचत खात्यांमधील मोफत रोख व्यवहारांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे याचा परिणाम कृषी आणि कौटुंबिक बचत खात्यांवरही होणार आहे..मिनिमम बॅलेन्स चार्जेसनिमशहरी शाखांमधील ईझी ॲक्सेस खात्यांसाठी हा दंड ३०० रुपयांवरून वाढवून आता थेट ६०० रुपये करण्यात आला आहे. मेट्रो आणि शहरी भागांतील शाखांसाठी कमाल दंड ६०० रुपये कायम राहील. पगारदार ग्राहकांवर किमान शिल्लकीशी संबंधित ही कोणतीही पेनल्टी लागू होणार नाही. एनआरआय ईझी ॲक्सेस खात्यांसाठी निमशहरी आणि ग्रामीण शाखांमधील दंड ३०० रुपयांवरून ६०० रुपये करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागांतील इतर शाखांमध्ये हा दंड १५० रुपयांवरून थेट ६०० रुपये केला जाईल..मोफत व्यवहारांचे नियम काय आहेत?सध्याच्या नियमांनुसार, ईझी ॲक्सेस, कृषी, कौटुंबिक बचत खाते आणि एनआरआय ईझी ॲक्सेसच्या ग्राहकांना महिन्याला चार वेळा मोफत रोख व्यवहार करण्याची मुभा आहे. याशिवाय एकूण रोख व्यवहारांची मर्यादा १ लाख रुपये इतकी आहे. यापैकी जी अट आधी पूर्ण होईल, त्यानंतर पुढील व्यवहारांवर ग्राहकांना शुल्क भरावे लागते..Animal Love Story: शर्यतप्रेमी मालक गेला अन् २४ तासांत लाडका बैलही गेला! २७ वर्षे एकमेकांची साथ; मालक अन् पाखऱ्याच्या नात्याची हृदयस्पर्शी कहाणी.१ डिसेंबरपासून नेमका काय बदल होणार?सध्या मिळणारी महिन्याला ४ मोफत रोख व्यवहारांची मर्यादा १ डिसेंबर २०२६ पासून कमी करून ३ करण्यात येईल. तथापि, एकूण १ लाख रुपयांच्या मासिक रोख व्यवहाराच्या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; ती पूर्वीप्रमाणेच १ लाख रुपये राहील..मर्यादा संपल्यानंतर काय होणार?महिन्यातील ३ मोफत व्यवहारांची मर्यादा किंवा १ लाख रुपयांची मर्यादा संपल्यानंतर, बँकेतून पैसे काढताना अथवा खात्यात जमा करताना ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे ॲक्सिस बँकेच्या खातेदारांनी आता पैशांचे व्यवहार करताना या नवीन मर्यादेचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.