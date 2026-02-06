Gold And Silver Rate: सोने-चांदीसाठी ‘सुवर्णकाळ’? दरांबाबत बाबा वांगांचा धक्कादायक अंदाज; नेमका काय दावा केला?

बल्गेरियातील प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वांगा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. त्यांच्या रहस्यमय भविष्यवाण्या आणि असाधारण दूरदृष्टीसाठी त्यांना "बाल्कनच्या नोस्ट्राडेमस" म्हणून ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की, त्यांच्या हयातीत त्यांनी जागतिक राजकारण, नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक चढउतार यासारख्या अनेक प्रमुख जागतिक घटनांचे आगाऊ दर्शन घडवले होते. वेळोवेळी, त्यांच्या काही भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्याचा दावा केला गेला आहे, म्हणूनच लोक अजूनही त्यांच्या भविष्यवाण्या गांभीर्याने घेतात. .जग आधीच आर्थिक अस्थिरता, महागाई आणि बाजारातील अनिश्चिततेशी झुंजत असताना त्यांचे शब्द जनतेची चिंता वाढवत आहेत. म्हणूनच बाबा वांगाचे नाव पुन्हा एकदा सोशल मीडियापासून ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांपर्यंत घेतले जात आहे. बाबा वांगा यांनी आधीच संकेत दिले आहेत की, जगात मोठ्या प्रमाणात रोख चलन तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांच्या मते, असा काळ येईल जेव्हा कागदी चलनाचे मूल्य कमी होईल. लोकांना रोख रकमेचा तुटवडा जाणवेल. अशा परिस्थितीत सोने, चांदी आणि तांबे ही सर्वात सुरक्षित संपत्ती असेल..Gold Rate: सोने खरेदीच्या तयारीत आहात? तर आधी हे वाचाच! सोने आणि चांदीच्या दरात अजून घसरण होणार का? तज्ञांनी दिली महत्त्वाची माहिती.गेल्या काही महिन्यांत सोने आणि चांदीच्या किमतींनी विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. एमसीएक्सवर सोने प्रति १० ग्रॅम सुमारे १.८० लाख रुपयांवर पोहोचले आहे, तर चांदी प्रति किलो ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. गुंतवणूकदारांना देण्यात येणाऱ्या महत्त्वपूर्ण परताव्यामुळे या धातूंचे मूल्य आणखी वाढले आहे. मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यानंतर ३० जानेवारी रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती अचानक घसरल्या. सलग तीन दिवस किमती घसरत राहिल्या. ज्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार घाबरले. त्यांनी व्हर्च्युअल सोने आणि चांदी विकण्यास सुरुवात केली. काहींनी ही संधी म्हणून पाहिली आणि घसरणीवर खरेदी केली..घसरणीनंतर सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा वाढल्या. एप्रिल डिलिव्हरीसाठी सोने ₹१.५९ लाखांच्या जवळ पोहोचले. तर चांदीही स्थिर राहिली. परिस्थिती कशीही असली तरी गुंतवणूकदारांना या धातूंवर विश्वास आहे. डॉलरची कमजोरी आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता यामुळे बाबा वांगा यांनी भाकीत केलेल्या आर्थिक संकटाची चिन्हे २०२६ पूर्वीच दिसू लागली आहेत असे अनेकांचे मत आहे. म्हणूनच लोक आता बँक ठेवी, मुदत ठेवी आणि रोख रकमेऐवजी सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांकडे वळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.