Gold And Silver Rate: सोने-चांदीसाठी ‘सुवर्णकाळ’? दरांबाबत बाबा वांगांचा धक्कादायक अंदाज; नेमका काय दावा केला?

Baba Vanga Gold And Silver Prediction: गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये लक्षणीय चढ-उतार होत आहेत. वायदा बाजारात चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे.
ESakal

बल्गेरियातील प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता बाबा वांगा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. त्यांच्या रहस्यमय भविष्यवाण्या आणि असाधारण दूरदृष्टीसाठी त्यांना "बाल्कनच्या नोस्ट्राडेमस" म्हणून ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की, त्यांच्या हयातीत त्यांनी जागतिक राजकारण, नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक चढउतार यासारख्या अनेक प्रमुख जागतिक घटनांचे आगाऊ दर्शन घडवले होते. वेळोवेळी, त्यांच्या काही भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्याचा दावा केला गेला आहे, म्हणूनच लोक अजूनही त्यांच्या भविष्यवाण्या गांभीर्याने घेतात.

