Balu Forge : बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. ६१६)

भूषण ओक - शेअर बाजार अभ्यासक-विश्लेषकबालू फोर्ज इंडस्ट्रीज ही कंपनी १९८९ मध्ये प्रल्हाद सिंग चंडोक यांनी बेळगाव येथे क्रँकशाफ्ट तयार करण्यासाठी एक मशिनिंग प्रकल्प म्हणून स्थापन केली. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय मुंबई येथे, तर उत्पादन सुविधा कर्नाटक व संयुक्त अरब अमिरातीत आहेत. रिव्हर्स विलीनीकरणाद्वारे २०२० मध्ये ही एक नोंदणीकृत कंपनी बनली. कंपनी अचूक इंजिनिअरिंग उत्पादने, फोर्ज्ड् उत्पादने व क्रँकशाफ्टचे उत्पादन करते. त्यात रेल्वेची चाके, अॅक्सल, रेल्वेच्या डब्यांचे भाग, ट्रान्समिशन, क्लच, चॅसिसचे भाग आदींचा समावेश आहे. .ऑटोमोटिव्ह, औद्योगिक वाहने, अर्थमूव्हिंग मशिनरी, पवन ऊर्जा, विमानवहन, संरक्षण आदी क्षेत्रांना उत्पादनपुरवठा होतो. सध्या ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात जास्त उत्पादने पुरवली जात असली, तरी विमानवहन, संरक्षण व रेल्वे क्षेत्रातील विस्तारावर कंपनीचा भर आहे. येत्या वर्षात १८० हून अधिक उत्पादनांसाठी भारतीय संरक्षण क्षेत्रातून मान्यता मिळाली आहे, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात कंपनीचा व्यवसाय वाढणार आहे. उत्पादनक्षमतावाढीसाठी बेळगाव येथे ४६ एकर जागेवर नव्या प्रकल्पासह मर्सिडीज-बेंझकडून घेतलेली यंत्रसामग्री कार्यान्वित करण्याची योजना आहे. विक्रीत निर्यातीचा मोठा वाटा असून, एकूण निर्यातीपैकी जवळपास २० टक्के निर्यात अमेरिकेत होते. यात सध्या थोडी जोखीम आहे. विक्रीचा ०.४ टक्के वाटा संशोधन व विकासावर खर्च करते..आर्थिक आकडेवारीकंपनीची विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या तीन वर्षांमध्ये ४८ टक्के व ८९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई व आरओई ३१.३ आणि २५.४ म्हणजे उत्तम आहेत. कार्यचालन मार्जिन चार वर्षांमध्ये नऊ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर गेले आहे. कंपनीने २०२५ मध्ये ९२४ कोटी रुपयांची विक्री व २०४ कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळवला. कंपनी कर्जमुक्त असून, तिने गेल्या एका वर्षात ५०० कोटींचे भागभांडवल उभे केले आहे. यात प्रवर्तकांचाही सहभाग आहे. कंपनीचा ताळेबंद १२५२ कोटींचा असून, त्यात १८३ कोटींची स्थिर संपत्ती आहे. यात सुमारे ४०० कोटी रुपयांची वाढ होईल व याचा सकारात्मक परिणाम या वर्षीपासून विक्रीवाढीत व नफावाढीत दिसण्याची शक्यता आहे..मूल्यांकनया कंपनीचे बाजारमूल्य सध्या ६९०० कोटी रुपये असून, हा शेअर सध्या ३०.४ या पीई गुणोत्तराला उपलब्ध आहे, जे ३३.२ या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा थोडे कमी आहे. पीईजी ०.३४ म्हणजे वाजवीपेक्षाही स्वस्त आणि इव्हीइबिटा गुणोत्तर २३ म्हणजे जरा जास्त आहे. अॅसेट टर्नओव्हर ०.९४ म्हणजे ठीक आहे. विक्री पुस्तकी मूल्य गुणोत्तरही ६.४ म्हणजे जास्त आहे. पाच वर्षांसाठी ४० टक्के नफावाढ घेऊन काढलेले आंतरिक मूल्य सुमारे ४७० रुपये येते आणि सध्याची नफावाढ उत्तम असली, तरी कंपनी जसजशी मोठी होईल तसतशी अशी नफावाढ पाच वर्षे टिकवणे कठीण होईल. त्यादृष्टीने मूल्यांकन जास्त आहे.