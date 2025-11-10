Bandhan MF : बंधन हेल्थकेअर फंड

वसंत कुलकर्णी - ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारआरोग्यनिगा हे गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित उद्योगक्षेत्र मानले जाते. या उद्योगाचा बाजार निर्देशांक एका वर्षीच्या घसरणीनंतर सार्वकालिक उच्चांकाच्या जवळ आहे. व्यापक बाजारपेठेवर अनिश्चित आणि अस्थिर जागतिक वातावरणाचा परिणाम झाल्याने मूल्यांकन वाजवी पातळीवर आले आहे. या टप्प्यावर, आरोग्य सेवा क्षेत्रात बचावात्मक वाढीच्या संधी खुणावत असल्याने बंधन म्युच्युअल फंडाने हेल्थकेअर फंड आणला असून, हा ‘एनएफओ’ शनिवार (ता.८) गुंतवणुकीस खुला होत आहे. .अमेरिकेने आयातशुल्कात वाढ केली असली, तरी अमेरिकेत आयात होणाऱ्या औषधांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. दीर्घकालीन वाढीच्या संधी या क्षेत्रात असल्या, तरी गुंतवणूकदारांना अल्पकालीन गोंधळाचा सामना करावा लागेल. या क्षेत्रातील सध्याची गतिमानता दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्या आणि जोखीम घेण्याची क्षमता असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगली संधी आहे. .Satara Crime:'कुळकजाई खून प्रकरणातील संशयित जेरबंद'; गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा; दहिवडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी.आगामी काळातील शुल्क अस्थिरतेवर मात करून नफा कमाविण्याची संधी यात आहे. आरोग्यनिगा क्षेत्रात गुंतवणूक करणारे आणि एक वर्ष पूर्ण झालेले १४ सक्रिय व्यवस्थापित फंड असून, हा १५ वा पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क घोषणांनी औषधनिर्माण आणि निदान क्षेत्रांवर झालेल्या परिणामांचे पडसाद औषधांच्या किमतींवर दिसू लागले आहेत. भारतातून अमेरिकेला प्रामुख्याने जेनेरिक औषधे निर्यात केली जातात; अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी जवळजवळ निम्मी औषधे भारतात तयार होतात.आयात केलेल्या जेनेरिक औषधांवर अवलंबून राहणे, बाजारपेठेचा आकार कमी असणे, (जेनेरिक औषधांचे प्रमाण ९० टक्के आणि मूल्यानुसार २० टक्के आहे) आणि अमेरिकेत असलेल्या औषधांचा अपवाद वगळता सर्व आयातदारांवर एकसमान परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, आयातशुल्काचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना आणि अंशतः उत्पादकांना सहन करावा लागेल..गेल्या एका वर्षात निफ्टी फार्मा निर्देशांकात तीन टक्के घसरण झाली आहे. या फंडाच्या गुंतवणुकीत रुग्णालये आणि निदानचाचण्या आणि कंत्राटी उत्पादन करणाऱ्या (सीडीएमओ) कंपन्यांचा समावेश असेल. आपल्या देशात ज्यांना खासगी आरोग्यसेवा परवडते ते रुग्ण या सेवेचा लाभ घेतात. भारत सध्या लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमणातून जात आहे. भारतात प्रति जोडपी जन्मदर २.१ असून, मागील दहा वर्षांत जन्मदर घटला आहे. घटता जन्मदर, कमी झालेला मृत्यूदर यामुळे या शतकात लोकसंख्येचे सरासरी वय २१ वरून २८ वर्षे झाले आहे. यामुळे नव्याने जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होत आहे आणि वृद्धांचा वाटा वाढत आहे. या बदलत्या स्थितीमुळे आणि जीवनशैलीमुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत.हा बदल आरोग्यनिगा क्षेत्राच्या पथ्यावर पडावा अशी परिस्थिती आहे. मागील पाच वर्षांत बीएसई हेल्थकेअर इंडेक्सने वार्षिक सरासरी २५.६ टक्के परतावा दिला आहे. एक आणि तीन वर्षांच्या कालावधीतही, तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे फंडाने विस्तृत निर्देशांकापेक्षा चांगली कामगिरी केली. पोर्टफोलिओची विभागणी कोअर आणि सॅटेलाइट अशी केलेली असते या फंडात ‘सॅटेलाईट’चा एक भाग होण्याची क्षमता आहे. हा सेक्टोरल फंड असल्याने गुंतवणुकीत जोखीम अधिक आहे. या फंडात गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा अवश्य सल्ला घ्यावा.(डिस्क्लेमर ः म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.