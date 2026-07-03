Premium|Bank Account Portability : बँक खाते पोर्टेबिलिटी बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल महामार्ग

ॲड. सुनील टाकळकर - takalkars४९@gmail.com मोबाईल नंबरप्रमाणेच आता बँक खातेही ‘पोर्ट’ करता येणार असल्याने भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठी डिजिटल क्रांती घडण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) पुढाकारातून प्रस्तावित ‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’मुळे ग्राहकांना खाते क्रमांक न बदलता बँक बदलणे शक्य होणार असून, सेवा, पारदर्शकता आणि स्पर्धेला नवी दिशा मिळणार आहे.बाईल नंबर न बदलता टेलिकॉम कंपनी बदलण्याची सुविधा (Mobile Number Portability) गेल्या अनेक वर्षांपासून यशस्वीरीत्या सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांना एकाच नंबरवर उत्तम सेवा देणाऱ्या कंपनीकडे जाणे सोपे झाले. अगदी याच धर्तीवर आता बँकिंग क्षेत्रातही ‘बँक खाते पोर्टेबिलिटी’ (Bank Account Portability) आणण्याबाबत रिझर्व्ह बँक आणि सरकारकडून पावले टाकली जात आहेत.बँक खाते पोर्टेबिलिटीची व्यवस्थामोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीमध्ये जशी ‘सेंट्रलाइज्ड सिस्टीम’ काम करते, तशीच पण अधिक सुरक्षित आणि गुंतागुंतीची व्यवस्था बँकिंगसाठी उभारली जात आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही यंत्रणा प्रामुख्याने एका केंद्रीय केंद्राभोवती काम करेल.सेंट्रलाइज्ड बँक पोर्टेबिलिटी क्लिअरिंग हाउस ः या संपूर्ण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू हे केंद्रीय क्लिअरिंग हाऊस असेल.युनिक कस्टमर आयडी (UCID) ः सध्या प्रत्येक बँकेचा स्वतःचा कस्टमर आयडी असतो. मात्र, नव्या व्यवस्थेत ग्राहकाचा आधार आणि पॅन कार्ड लिंक असलेला एक केंद्रीय ‘युनिक कस्टमर आयडी’ तयार केला जाईल.अकाउंट मॅपर सिस्टीम (Account Mapper) ः ‘एनपीसीआय’अंतर्गत एक मुख्य डेटाबेस (Mapper) कार्यरत असेल. ग्राहकाचा खाते क्रमांक तोच राहील; मात्र ग्राहकाने बँक बदलल्यानंतर या मॅपरमध्ये त्याच्या खाते क्रमांकासमोरील बँकेचे नाव आणि ‘आयएफएससी’ (IFSC) कोड अपडेट केला जाईल. यामुळे बाहेरून येणारे पगार, सबसिडी किंवा डिजिटल पेमेंट आपोआप नव्या बँकेकडे वळवले जातील..Premium|Axis Bank Branch Banking : डिजिटल वेग, डेटा आणि ‘बुद्धिमान सहानुभूती’च्या जोरावर अॅक्सिस बँकेचे ब्रँच बँकिंग बदलते रूप .प्रत्यक्ष पोर्टेबिलिटी कशी होईल?ग्राहकाला बँक बदलण्यासाठी अत्यंत सोपी आणि डिजिटल प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली जाईल.१. पोर्टेबिलिटी कोड (UPC) तयार करणे ः ग्राहकाला सध्याच्या बँकेच्या मोबाईल ॲप किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे एक ‘युनिक पोर्टेबिलिटी कोड’ (UPC) तयार करावा लागेल.२. नव्या बँकेत अर्ज ः हा कोड घेऊन ग्राहकाला, ज्या नव्या बँकेत जायचे आहे, त्या बँकेत ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करावा लागेल.३. ऑटो-व्हेरिफिकेशन आणि हस्तांतर ः नवी बँक केंद्रीय क्लिअरिंग हाउसद्वारे जुन्या बँकेकडून ग्राहकाचा आर्थिक इतिहास, केवायसी आणि खात्यातील शिल्लक रक्कम डिजिटल स्वरूपात मागवून घेईल.४. खाते सक्रिय होणे ः जुन्या बँकेकडून मंजुरी मिळताच शिल्लक रक्कम नव्या बँकेत जमा होईल आणि जुने खाते बंद होऊन नव्या बँकेचे खाते त्याच जुन्या खाते क्रमांकाशी सक्रिय होईल.बँकांना काय करावे लागणार?बँक खाते पोर्टेबिलिटी यशस्वी करण्यासाठी बँकांना त्यांच्या अंतर्गत तांत्रिक व्यवस्थेत (Backend Technology) मोठे बदल करावे लागतील.कोअर बँकिंग सिस्टीम अद्ययावतभारतामधील प्रत्येक बँकेचे सॉफ्टवेअर (उदा. फिनॅकल, टीसीएस बँक्स आदी) वेगवेगळे आहे. या सर्व सॉफ्टवेअरना केंद्रीय क्लिअरिंग हाऊसशी अखंडपणे जोडण्यासाठी (Interoperability) बँकांना आपली कोअर बँकिंग सिस्टीम अर्थात ‘सीबीएस’ प्रणाली अद्ययावत करावी लागेल.‘सेंट्रलाइज्ड केवायसी’चा वापरबँकांना ग्राहकाकडून पुन्हा कागदपत्रे न घेता ‘सेंट्रल केवायसी रजिस्ट्री’मधून माहिती सुरक्षितपणे मिळविण्याची व्यवस्था सक्षम करावी लागेल.स्वयंचलित मँडेट हस्तांतरग्राहकाचे ईएमआय, ‘एसआयपी’, विमा प्रीमियम यांसारखे सर्व ऑटो-डेबिट मँडेट कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय नव्या बँकेच्या प्रणालीमध्ये हस्तांतरित होतील, अशी सॉफ्टवेअर रचना विकसित करावी लागेल.कर्ज आणि दायित्व व्यवस्थापनएखाद्या ग्राहकावर जुन्या बँकेचे कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डची थकबाकी असेल, तर ती पूर्ण केल्याशिवाय पोर्टेबिलिटीला मंजुरी मिळणार नाही. यासाठी बँकांना ‘नो-ऑब्जेक्शन’ (NOC) डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली विकसित करावी लागेल..‘पोर्टेबिलिटी’चे फायदेखाते क्रमांक न बदलता बँक बदलण्याचे स्वातंत्र्य ः ग्राहकाचा खाते क्रमांक तोच राहील; केवळ बँक बदलेल. त्यामुळे नवीन खाते क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज उरणार नाही.अखंडित मँडेट : खाते क्रमांक बदलणार नसल्याने ‘एसआयपी’, ईएमआय, विमा प्रीमियम यांसारखे व्यवहार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहतील.सरकारी अनुदानाची सुरक्षितता : आधार लिंक असलेल्या खात्यात सरकारी योजनांचे पैसे कोणत्याही तांत्रिक अडचणीशिवाय वेळेवर जमा होत राहतील.बँकांमधील निकोप स्पर्धाग्राहक एका क्लिकवर बँक बदलू शकतो, याची जाणीव झाल्यावर बँका ग्राहकांना चांगल्या सेवा, कमी शुल्क, आकर्षक व्याजदर आणि दर्जेदार डिजिटल सुविधा देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करतील.डिजिटल फसवणुकीपासून सुरक्षाबँक खाते पोर्टेबिलिटीचा हा डिजिटल महामार्ग जितका सुलभ असेल, तितकाच तो सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि ‘एनपीसीआय’ विशेष काळजी घेत आहेत. यामध्ये सिम-बाइंडिंग (Sim-Binding), द्विस्तरीय पडताळणी (Two-Factor Authentication) आणि खाते बदलल्यानंतर २४ ते ४८ तासांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी यांसारख्या आधुनिक सायबर सुरक्षा प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या संमतीशिवाय किंवा सायबर गुन्हेगारांकडून या सुविधेचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी होईल.निष्कर्षबँक खाते पोर्टेबिलिटी ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून, ग्राहककेंद्री बँकिंग व्यवस्थेकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. हा बँकिंग क्षेत्रातील एक ‘डिजिटल हायवे’ ठरेल. या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा, पारदर्शक व्यवहार आणि सहज बँक बदलण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. भारतीय बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धात्मकता आणि डिजिटल सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय सुरू होण्याची ही नांदी ठरेल. एकदा ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली, की भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी तो ऐतिहासिक टप्पा ठरेल आणि ग्राहक खऱ्या अर्थाने बँकिंग व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनेल.पोर्टेबिलिटी नसल्याने काय अडचणी आहेत?‘केवायसी’ची डोकेदुखी : सध्या बँक बदलणे म्हणजे जुने खाते बंद करून नव्या बँकेत पुन्हा ओळखपत्र व पत्त्याचा पुरावा देऊन नवी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.मँडेट बदलण्याचा त्रास : पगार खाते, कर्जाचे हप्ते (ईएमआय), म्युच्युअल फंड एसआयपी, विमा प्रीमियम या सर्वांचे ऑटो-डेबिट एकाच खात्यावर असते. बँक बदलल्यानंतर प्रत्येक संस्थेकडे नवे खाते तपशील द्यावे लागतात. एका ठिकाणी चूक झाली तरी दंड भरावा लागू शकतो आणि सिबिल स्कोअरवर परिणाम होऊ शकतो.सरकारी अनुदानात खंड : गॅस सबसिडी, पेन्शन यांसारख्या योजना थेट बँक खात्यात जमा होतात. खाते बदलल्यानंतर संबंधित सरकारी कार्यालयांमध्ये नवी माहिती नोंदविण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात.बँकांची मनमानी : ग्राहक सहजपणे बँक बदलू शकत नाहीत, हे माहित असल्याने काही बँका किमान शिल्लक रक्कम, अतिरिक्त सेवा शुल्क आणि छुपे आकार वाढवतात.(लेखक ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ व विमा सल्लागार आहेत. ८३५५८३३९४२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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